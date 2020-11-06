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«Захар Беркут» продали в Нидерланды, а «Пульс» — во Францию

от Telekritika
От Telekritika 239
Главная Кино «Захар Беркут» продали в Нидерланды, а «Пульс» — во Францию

Дистрибуция FILM.UA поделилась достижениями последних месяцев.

Накануне одного из крупнейших мировых кинорынков, American Film Market, который в этом году пройдет онлайн 9-13 ноября, FILM.UA Distribution подвела итоги последних месяцев и рассказала о самых важных договорах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Права на исторический экшн «Захар Беркут» проданы на территорию стран Бенилюкса, где дистрибутором стала компания Premier TV Distribution. В начале октября состоялась премьера фильма на территории США и Канады (дистрибутор – Shout Factory), где он получил название The Rising Hawk: Battle For The Carpathians («Взлетающий Беркут: Битва за Карпаты»). Из-за карантина релиз состоялся онлайн на самых популярных VOD-сервисах и в онлайн-кинотеатрах, в частности, на iTunes, GooglePlay, Vudu и Amazon. Во многих странах премьеры еще впереди, и активная продажа прав на фильм продолжается. Раньше права на показ «Захара Беркута» уже были проданы в Великобританию и Ирландию (Signature), Австралию и Новую Зеландию (Eagle), Испанию (Flins & Piniculas), Германию (Capelight Pictures), Литву, Латвию и Эстонию (Volga).

Военную экшн-драму «Черкассы» увидят в Германии, где дистрибутором стала More Films.

Права на показ семейного приключенческого фэнтези «Фокстер и Макс» на территории Японии приобрела AK Company. А спортивную драму «Пульс», основанную на реальных событиях, увидят во Франции благодаря дистрибутору Trade Media.

«Осень – это всегда чрезвычайно активный сезон для киносферы, и даже эта осень – не исключение, – отмечает Евгений Драчев, менеджер по международным продажам FILM.UA Distribution. – Мы заключили несколько договоров, которыми можем гордиться. Теперь мы готовимся к виртуальному кинорынку AFM и надеемся, что география наших фильмов расширится еще сильнее».

Директор FILM.UA Distribution Игорь Сторчак добавил, что весной были опасения, что переход в онлайн всех индустриальных событий заметно изменит и негативно повлияет на работу мировой киносферы. «Однако мы видим, что на самом деле запрос на интересные истории и проекты только растет, и это очень радует», — сказал он.

Напомним, летом стало известно, что FILM.UA Distribution во время онлайн-кинорынка Marché du Film заключила новые соглашения.

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Фото: Film.ua

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