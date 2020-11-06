Бокс офис: Ведьма Энн Хэтэуэй потеснила всех

В прошлый уик-энд лидерами стали две премьеры, потеснив «Гренландию» на третье место, а «Повелителя драконов» и вовсе на пятое.

Главным по сборах стал фильм «Ведьмы» с Энн Хэтэуэй в главной роли – с 6 243 094 грн ($219 827). Бокс-офис у фильма действительно внушительный, и опережает конкурентов в четыре раза. Для сравнения: в позапрошлый уик-энд у триумфатора по сборам было лишь 1 737 946 грн ($61 477). Это не первая экранизация одноименного романа Роальда Даля, в 1990 году уже выходило фэнтези «Ведьмы» от режиссера Николаса Роуга.

На втором месте еще одна премьера, и снова про магию: «Колдовство: новый ритуал», собравший 491 414 грн ($52 515). Фэнтезийные ужасы рассказывают о новенькой девушке в школе, которую группа из трех старшеклассниц посвящает в ведьмы.

«Гренландия» спокойно держит позиции, на триллер ходили почти также активно, как и на прошлой неделе – 1 199 641 грн ($42 241).

Хоррор «День смерти» разместился на четвертой ступеньке с 1 191 288 грн ($41 947). По сюжету, пара отправилась в отпуск и вечером выпила лишнего. На следующий день молодожёны обнаруживают в своем телефоне ритуальное видео, на котором один муж убивает жену. Однако она оказывается жива и невредима.

Лидер позапрошлого уик-энда — анимация «Повелитель дракона» — спустился на четыре места с 1 120 495 грн

($39 454).

Комедия «Дедушка нелегкого поведения» с ДеНиро на шестой неделе получил 950 894 грн ($33 482). Всего у картины сборов на 16 117 331 грн ($571 739).

На седьмом месте «Довод«, который на 10 неделе не покидает рейтинг. На этот раз картина принесла 708 829 грн

($24 959), а общий бокс-офис немного не дотянул до 53 млн грн.

Фильм «Приключения Паддингтона», который вышел на экраны в 2014-м году, тоже попал в лучшие результаты по сборам. Детская лента заработала 421 701 грн ($14 849).

Мультфильму «Полное погружение» на первой неделе удалось завоевать лишь девятое место и 330 788 грн ($11 647).

Завершает десятку хоррор «Кто не спрятался«, просевший с третьего места аж на десятое с 258 938 грн ($9 118).

Украинский фильм «Заборонений» про Василия Стуса попал в топ-20 и получил 13 место и 102 862 грн ($3 622).

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Фото: «Телекритика»

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