На «Танцях з зірками-4» пройдет «семейный» эфир

В воскресенье, 8 ноября, зрителей телеканала «1+1» ждет самый «семейный» выпуск сезона. Также зрителей ждет выступление особого гостя, который на паркете воплотит мечту своей жизни. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В это воскресенье звезды станцуют два танца — один со своими родными, а второй танец из классической бальной программы вместе со своими партнерами. Рокер Сергей Танчинец исполнит фьюжн вместе со своей женой и детьми под лирический трек Elton John «Can you feel the love tonight». А его главный конкурент на паркете Сергей Мельник продемонстрирует страстную румбу вместе с олимпийской призершей Анной Ризатдиновой. Актриса Надежда Мейхер впервые покажет дочерей Анну и Машу. Вместе они исполнят фолк-модерн под чувственную композицию Нины Матвиенко «Квітка Душа». Главная конкурентка Надежды на проекте Санта Димопулос будет танцевать контемпорари вместе с сыновьями — своим и мужа. Этот стиль танца покажет и Юлия Санина, которая станцует вместе с отцом под хит The HARDKISS «Сердце».

Также в это воскресенье зрителей ждет особое выступление. На паркет выйдет бывший участник шоу Игорь Кузьменко и Карина, девушка, которая потеряла ногу, но любовь к «Танцям з зірками» помогла ей не упасть духом, а начать танцевать на протезе. Вместе они исполнят ча-ча-ча, чтобы показать всем, что никогда не нужно терять надежду, а только двигаться вперед к своей мечте.

Уже традиционно к судьям присоединится четвертый приглашенный судья – участник прошлых сезонов проекта. В это воскресенье приглашенной судьей станет победительница третьего сезона «Танців з зірками», актриса Ксения Мишина. Специальным гостем с музыкальным выступлением станет артистка продюсерского центра MONATIK Corporation — NiNO.

Две пары, которые по результатам оценок судей и зрителей окажутся в зоне риска, будут танцевать «танец за жизнь». Их судьбу на проекте будут решать судьи. Еженедельно зрители могут поддержать своих фаворитов. Условия голосования остаются неизменными: отдать голос зрители смогут, позвонив, отправив смс-сообщение или проголосовав в приложении «1plus1.video». С одного мобильного номера можно сделать 50 звонков или отправить 50 смс, а также можно голосовать с помощью мобильного приложения «1plus1.video». В нем доступна функция «Суперголос», равная 7 смс сообщением. Каждый зритель в течение одного эфира может отдать 50 «Суперголосов» за одного участника.

