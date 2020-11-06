Скоро пройдет суперфинал шоу «Маскарад»

В субботу, 7 ноября, в 20:20 на телеканале «1+1» начнется суперфинал шоу «Маскарад». Зрителей ждет борьба звездных команд за победу в шоу, а также выступления персонажей: яркой Курицы, трогательной Дракоши, смелого Кака, загадочной Примы без головы и дерзкой The Стрекозы. В финале зрители увидят, кто скрывается за этими пятью образами, и узнают, какая из команд — MONATIK или ПТП — одержит победу в шоу. Об этом сообщает пресс-служба «1+1».

Суперфинал будет состоять из двух туров. В первом – каждый из пяти супергероев показывает на сцене новый перформанс. После командного конкурса «Липсинк баттла» раскроют два образа. Команда, победившая в конкурсе, получит право первой рассекретить одного из героев. За правильный ответ она получает 10 баллов и право следующего хода, а если команда ошиблась, то второго героя раскрывает команда-соперник.

Во втором туре тройка героев повторит перформанс, с которым пришла на шоу «Маскарад». С помощью командного конкурса решится, какая звездная команда первой рассекретит один из двух образов. За правильный ответ команда получает 10 баллов и право следующего хода, а если она ошиблась, второго героя раскрывает команда-соперник. В общем во втором туре раскроют еще двух героев.

Последнего супергероя раскроет команда, которая лидирует по сумме баллов. Она ставит на кон все заработанные баллы, ведь, если она не угадает, кто скрывается под образом, все заработанные баллы автоматически переходят к команде соперников. Так команда из лидера может стать аутсайдером.

Напомним, 1+1 media не планирует вносить никаких изменений в шоу «Маскарад» из-за претензий ТРК «Украина».

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Фото: 1+1 media

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