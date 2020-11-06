Facebook заблокировал группу сторонников Трампа

Соцсеть Facebook заблокировала большую группу под названием Stop the Steal («Остановить кражу»), которую сторонники президента США Дональда Трампа использовали для организации протестов против подсчета голосов на выборах президента. Об этом передает «Радио Свобода».

В Facebook сообщили, что группа в этой соцсети быстро увеличивалась и публиковала призывы к насилию и необоснованные заявления о том, что демократы «крадут» выборы.

«Группа была организована вокруг делегитимизации избирательного процесса, и мы видели тревожные призывы к насилию со стороны некоторых членов группы», — сказал Энди Стоун, представитель Facebook.

Еще несколько меньших групп под названием Stop the Steal остались в соцсети. Компания сообщила, что будет продолжать их мониторить.

Дональд Трамп неоднократно выражал сомнение в честности выборов и на брифинге в Белом доме 5 ноября снова обвинил демократов в попытке украсть выборы, не предоставив при этом никаких доказательств. Ранее Трампа раскритиковали за преждевременные заявления о победе и о том, что голоса подсчитывались незаконно.

Напомним, ранее Facebook ввел ограничения на пересылку сообщений из-за фейков о коронавирусе.

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Фото: unsplash

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