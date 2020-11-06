Megogo создал новый формат для прослушивания аудиокниг

С 6 ноября на медиасервисе Megogo начали вещание два собственных интерактивных аудиоканала. Просто включив выбранный канал, можно начать прослушивание аудиокниги. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Новые аудиоканалы созданы по аналогии собственных интерактивных [М] каналов. Каждый такой [М] канал имеет тематический плейлист и функционал, включая паузу, перемотку назад или вперед, возможность выбрать контент как из архива, так и из дальнейшего «эфира». [М] аудиоканалы будут доступны на Smart-телевизорах и смартфонах на базе iOS и Android. Найти их можно будет в разделе «Телеканалы», подраздел «Аудио». К тому же, во время вещания такого канала на экране будет информация о книге и QR-код, после сканирования которого можно попасть в раздел Megogo Audio.

Среди новых аудиоканалов: [M] Психология и мотивация AUDIO и [M] Истории успеха AUDIO, где собирают биографии известных людей.

«Megogo постоянно формирует новые привычки потребления контента. На этот раз мы предложили нашему пользователю новый тип прослушивания аудиокниг. Довольно часто мы тратим больше времени на выбор контента, чем на его потребление. Прежде всего, чтобы облегчить выбор, мы и создали аудиоканалы. А также, если кто-то только мог представить книгу на телевизоре, то в MEGOGO это просто сделали реальностью», – рассказывает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию Megogo.

Новые аудиоканалы уже доступны по подписке «ТВ и Кино: Максимальная». Список каналов будет пополняться.

Напомним, команды телеканала «2+2» и медиасервиса Megogo объединились для производства остросюжетного сериала «Ангелы», премьера которого запланирована на осень 2020 года.

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Фото: Megogo

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