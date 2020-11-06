Выбирает женщина. Зачем нужен проект «Холостячка»

Ознакомившись с первыми двумя выпусками шоу, «Телекритика» поняла, что успех шоу говорит лишь об одном – зритель канала СТБ очень хочет романтических чудес.

16 человек на место

Главное отличие нового проекта от давно обкатанного «Холостяка» — это то, что выбирает женщина, такую особенность не раз подчеркивают создатели шоу. Главная героиня – 31-летняя актриса Ксения Мишина – человек нелегкой судьбы. Когда-то ее беременной бросил мужчина, после рождения сына пришлось работать аниматором, риелтором, но всегда хотелось восстановиться в профессии, вновь стать актрисой. Было трудно идти к своей цели, однако у Ксении все получилось, вершиной карьеры стало участие в сериале «Крепостная». Да вот беда – из-за работы совсем нет времени на себя, а тем более на свидания. Ксения надеется, что этот проект может ей все это подарить.

В начале программы ведущий Григорий Решетник описывает Мишиной тревоги зрителей: они опасаются, что для нее, актрисы, все это игра. Но нет, она готова влюбиться, иначе зачем все это? Действительно, ведь не может быть так, чтобы все это затевали ради каких-то меркантильных причин типа рейтинга.

На сердце Мишиной претендуют 16 человек из разных городов: Киева, Житомира, Кременчуга, Винницы, Мариуполя, Харцызска, Тернополя. Похоже, люди, заведовавшие кастингом, заботились прежде всего о том, чтобы обеспечить достаток девушки: среди претендентов преобладают бизнесмены и люди, имеющие отношение к шоу-бизнесу, также среди них два фотографа, учитель, дизайнер, спортсмен. Самому младшему участнику шоу 23 года, двоим – по 40 лет, средний возраст – около 30. Мужчины очень разные. Несколько тихих интеллигентов, пара снобов, мини-фракция «ровных» парней, способных «втащить», пикапер, романтики, брутальные молчуны.

Внешность мужчин – на любой вкус. Один участник при первом появлении удостаивается характеристики «Фантомас» и не остается в долгу, называя еще одного претендента на сердце Мишиной «Франкенштейном».

У всех в биографии нашлось место личной драме: их бросали, от них требовали отказаться от любимого дела, в них не верили, от них не хотели детей. Практически все мужчины теряют дар речи при встрече с Ксенией, подчеркивая лишь одно ее качество – она такая красивая. О присущих девушке шарме и такте никто не упоминает. Зрителю очень неспешно представляют участников. «Можем начинать вечеринку», — говорит ведущий, когда на таймере значится 1:42:00.

«Холо-холостячка»

Ухажеры пытаются произвести впечатление, как только могут. Певец Андрей Шатырко, уже более года, со дня первого знакомства, влюбленный в Ксению, пытается осчастливить ее, спев песню: «Холо-холостячка, холо-холостячка, выбери себе меня для счастья. Холо-холостячка, холо-холостячка, без тебя не хватает части». Шатырко не прогадал. Мишина признается, что всегда мечтала, чтобы ей посвятили песню, хотелось быть музой. Влюбленный, кстати, совместил приятное с полезным, обратив участие в шоу на пользу личному бренду. На следующий день после выхода первой серии в редакцию пришло от него письмо с рассказом о премьере клипа «Холостячка». К настоящему времени клип посмотрели в YouTube уже более миллиона раз.

Атмосфера на вечеринке не из приятных. Похоже, авторы решили продемонстрировать женской части аудитории, что парни способны на подлянки, интриги, ужимки и неадекватное поведение, поэтому в деталях показали перипетии становления коллектива соперников. Четыре часа первой серии тянутся бесконечно долго, то и дело ловишь себя на мысли, что шоу могло бы быть значительно динамичнее, в нем явно есть что сократить без ущерба логике развития сюжета. А так, ближе к концу действа, зритель наверняка выглядит не менее утомленным, чем главная героиня, которой пришлось в течение нескольких часов встречать участников, потом беседовать с некоторыми из них, пытаясь определиться, кто же покинет проект уже в первый вечер. В итоге уходят четверо, один претендент – сценарист «Квартала 95» Александр Эллерт – остается в шоу, так как Мишина решает дать ему еще один шанс.

Шоу должно продолжаться

Вторая серия начинается со смелого утверждения, будто всю неделю только и разговоров было, что о премьере «Холостячки» — наконец-то, мол, выбирает женщина. Показывают дом, в котором поселили участников проекта. Чтобы зритель не скучал, его развлекают сценой мужской агрессии: двукратный победитель кубка мира по смешанным единоборствам Артем Шепель дает пощечину мотивационному спикеру Сергею Кириенко.

Пострадавшему после этого приходится отправиться на томографию, которая подтверждает, что он здоров. «Наше шоу не о том, кто сильнее, у нас проект о любви», — напоминает всем ведущий. Чемпион будто бы переживает и извиняется, Ксения Мишина просит больше так не делать.

Участникам предлагают придумать сценарии свиданий с холостячкой, чтобы она выбрала самые интересные идеи, не зная, кто их автор. Ксения выбирает прогулку на вертолете к ресторану на берегу реки.

В такой обстановке ее ухажер – облаченный в смокинг комик Андрей Рыбак – находит уместным рассказать о своей бывшей, которая, кстати, участвовала в прошлом сезоне «Холостяка». Андрей набирается смелости, чтобы пригласить девушку поплавать при свечах в бассейне с розами. Мишина позволяет себе согласиться.

Второе свидание – ужин с юристом-ресторатором Евгением Ковтуненко, который настойчиво использует морепродукты одного известного бренда, — ради продакт-плейсмента участникам шоу то и дело приходится позировать в явно непривычных для них условиях.

Ксения вместе с Евгением готовит пасту, попутно выясняя, что духовное развитие кандидата на высоте: он отдает деньги монаху, у которого есть контакты нуждающихся прихожан. На высоте – с панорамным видом на Киев – они и ужинают.

Третьего ухажера Ксения выбрала, поверив обещанию устроить для нее идеальное свидание. Обещание дал 23-летний айтишник Игорь Бабко, который задумал двухдневную романтическую поездку во Львов, но, узнав о его планах, красавицу по пути на вокзал перехватывает моушен-дизайнер Назар Дзивульский. Он катает ее на мотоцикле, прыгает с моста на тарзанке, тащит на аттракционы, чтобы познакомить с сыном. Лишь в конце вечера Назар признается, что влез вне очереди.

Заключительный блок второй серии реалити – физические испытания участников. Им предлагается продемонстрировать силу на полосе препятствий. Вот здесь приходит черед торжествовать мотивационному спикеру: неожиданно для всех он обходит обидчика-чемпиона.

Вторая серия значительно короче первой – «всего лишь» три часа, но и здесь явно есть где ужаться: только лишь на полосе препятствий зритель проводит около 30 минут.

По итогам второго выпуска холостячка должна изгнать еще двух участников, но вновь делает исключение ради Эллерта, выгнав только одного.

Более того, накануне премьеры третьей серии канал СТБ предупредил, что в проект придет еще один мужчина, претендентов опять станет 12. Такими темпами шоу будет долго продолжаться.

Рейтинги показывают, что премьера стала событием для канала, но дальше интерес к реалити стал снижаться. Это подтверждает и статистика YouTube, где у первой серии почти 4 млн просмотров, у второй – в два раза меньше. Возможно, это объясняется раздутым хронометражем: трудно столько времени усидеть перед телевизором. Похоже, кстати, что ради продвижения в рунете создатели шоу практически не обращаются к украинскому языку: на нем говорят лишь ведущий и один из участников.

Резюмируя, отметим, что, с некоторым изменением формата реалити, его цель осталась такой же: дать зрителю (или, точнее, зрительнице — в ролике с бекстейджа члены съемочной группы так и говорят) провести несколько часов в атмосфере романтической сказки, в которой мужчина приезжает в красивой карете, чтобы увезти красавицу навстречу счастью. И все это вопреки осенней серости и надоевшему карантину: о начале съемок шоу объявили 7 августа, конкретно в тот день в Украине зарегистрировали 1489 заболевших коронавирусом, но все герои на экране живут обычной жизнью, тесно общаются, обнимаются, не прячут лица за масками.

Вторая цель – некий женский реванш. Судя по множеству комментариев в YouTube, часть аудитории так и восприняла «Холостячку». «Теперь очередь женщины перелизаться со всеми на проекте, а мужикам сраться и психовать. Наконец-то», — пишут под роликом, и комментарий набирает 3,5 тыс. лайков. Есть и те, кто при просмотре не мог избавиться от чувства неловкости за героев шоу. И это очень понятно: когда кто-то заглядывал через плечо в экран, корреспондент «Телекритики» тоже иногда бывал смущен, как будто его заставали за чем-то неприличным.

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Фото: СТБ

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