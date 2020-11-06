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Завершились съемки фильма «Другой Франко»
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Завершились съемки фильма «Другой Франко»

от Telekritika
Telekritika 206

Он выйдет в прокат в августе 2021 года.

Историко-биографическая драма «Другой Франко», которая расскажет о младшем сыне выдающегося писателя – Петра, выйдет в прокат в августе 2021 года. Главные роли в картине сыграют Вячеслав Довженко и Ахтем Сеитаблаев. Об этом сообщает «Нове українське кіно» со ссылкой на производителя фильма Ganza Film.

События фильма начнутся в июне 1941 года. В имении Франко во Львове появляется неожиданный гость. Это старый друг Петра Франко — Андрей Грищук. Оба – военные летчика, которые вместе стояли у истоков скаутской организации «Пласт» и боролись за любовь одной женщины. Теперь мир — в огне Второй мировой войны. Кто и какую роль сыграет в истории?

Авторы фильма рассказывают, что во время написания сценария много общались с людьми, которые знают историю семьи.

90-минутный фильм «Другой Франко» выиграл конкурс Министерства культуры Украины 2018 года под рабочим названием “Третій син Каменяра”. Бюджет составляет более 3 млн грн. Режиссер фильма Игорь Висневский, для которого эта лента станет полнометражным дебютом.

Напомним, аудиоверсию книги про Василия Стуса озвучит Ахтем Сеитаблаев, работа над записью аудиоадаптации уже началась.

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Фото: Ganza Film

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