«В ответ на совместное заявление Munhwa Broadcasting Corp (MBC), Fremantle и ТРК «Украина» группа 1+1 media сообщает, что по состоянию на 30 октября 2020 не получала ни одного отчета или иного сообщения от FRAPA и не является вооруженная данной информацией», о чем говорится в заявлении компаний.

FRAPA является общественной организацией, выводы которой не могут считаться бесспорными. Впрочем, даже согласно текущим правилам FRAPA – Infringement Guide (https://www.frapa.org/wp-content/uploads/2019/09/Infringement-Guide-on-air-v2.pdf) – если процент сходства составляет менее 80%, то этого недостаточно, чтобы подтвердить, что формат является копией. Согласно же тексту совместного заявления, в отчете FRAPA, который не был предоставлен 1+1 media, речь идет о 73%. Кроме того, в отчете содержится недостоверная информация. В частности, указано, что в шоу «Маскарад» соревнуются две команды судей, хотя в формате судей вообще нет. Присутствуют и другие неточности, которые медиахолдинг готов прокомментировать по факту получения оригинала отчета.

Итак, в ответ на запросы от СМИ, хотим прокомментировать, что 1+1 media не планирует вносить никаких изменений в шоу «Маскарад», поскольку медиахолдинг производит другой формат, который не имеет никакого отношения к формату The Masked Singer.

Как отмечалось ранее, 1+1 media будет решать все вопросы по шоу «Маскарад» исключительно в юридической плоскости».

Напомним, 30 октября телеканал «Украина», Munhwa Broadcasting Corp (MBC) и Fremantle подготовили совместное заявление, в котором отметили, что продолжают оспаривать показ «Маскарада» от «1+1» и проводят юридические консультации по санкциям, доступным им в Украине.

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Фото: 1+1 media

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