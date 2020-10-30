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Съемки фильма Uncharted завершены

от Telekritika
От Telekritika 432
Главная Кино Съемки фильма Uncharted завершены

Премьера запланирована на 2021 год.

Sony закончил снимать фильм по видеоигре Uncharted, сообщается на официальной страничке фильм в Twitter.

В твите создатели написали: «Sic Parvis Magna», что в переводе с латыни значит «великое начинается с малого», эта надпись была на кольце на шее у главного героя игры — Нэйтана Дрейка. Также о завершении съемок сообщил Том Холланд в Instagram и отметил, что уже покинул съемочную площадку и отправляется на съемки «Человека паука 3».

Фильм планируют выпустить 16 июля 2021-го в США. Молодого Нейтана сыграет Том Холланд, а его друга Виктора Салливана — Марк Уолберг.

Экранизация покажет предысторию серии игр, рассказывая о происхождении молодого охотника за сокровищами Нейтана Дрейка и его напарника Виктора Салливана.

Напомним, Netflix снимет экранизацию игр Assassin’s Creed от Ubisoft.

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Фото: Sony

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