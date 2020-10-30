Съемки фильма Uncharted завершены

Sony закончил снимать фильм по видеоигре Uncharted, сообщается на официальной страничке фильм в Twitter.

В твите создатели написали: «Sic Parvis Magna», что в переводе с латыни значит «великое начинается с малого», эта надпись была на кольце на шее у главного героя игры — Нэйтана Дрейка. Также о завершении съемок сообщил Том Холланд в Instagram и отметил, что уже покинул съемочную площадку и отправляется на съемки «Человека паука 3».

Фильм планируют выпустить 16 июля 2021-го в США. Молодого Нейтана сыграет Том Холланд, а его друга Виктора Салливана — Марк Уолберг.

Экранизация покажет предысторию серии игр, рассказывая о происхождении молодого охотника за сокровищами Нейтана Дрейка и его напарника Виктора Салливана.

Напомним, Netflix снимет экранизацию игр Assassin’s Creed от Ubisoft.

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Фото: Sony

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