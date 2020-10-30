Netflix снимет сериал про Дэвида и Викторию Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэмы заключили контракт с Netflix на сумму £16 млн на создание сериала об их жизни, пишет The Sun. В сериале покажут архивные записи семьи с дней рождений, Рождества и других праздников.

Историю покажут через личные фотографии и воспоминания друзей, семьи и товарищей по команде. Кроме того, затронут начало и развитие отношений Дэвида с женой Викторией.

В источнике пишут, что «это настоящий переворот для Netflix — ведь он покажет совершенно другую сторону Дэвида, которую публика очень редко видит». Помимо этого, камеры будут следить за футболистом и сейчас, показывая его участие в американской команде Inter Miami, а также его благотворительность и социальные обязательства.

Ожидается, что в шоу сыграют бывшие товарищи по команде «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид», в том числе Гэри Невилл, Криштиану Роналду и Райан Гиггз, а также ведущий Джеймс Корден и лучший друг Дэвида — Дэйв Гарднер.

Напомним, ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри сыграют главные роли в реалити-шоу Netflix, в рамках ранее заключенной сделки со стримингом в размере $150 млн.

Читайте также:

Фото: Instagram

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!