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Netflix снимет сериал про Дэвида и Викторию Бекхэм

от Telekritika
От Telekritika 486
Главная Кино Netflix снимет сериал про Дэвида и Викторию Бекхэм

В рамках сделки на £16 млн.

Дэвид и Виктория Бекхэмы заключили контракт с Netflix на сумму £16 млн на создание сериала об их жизни, пишет The SunВ сериале покажут архивные записи семьи с дней рождений, Рождества и других праздников.

Историю покажут через личные фотографии и воспоминания друзей, семьи и товарищей по команде. Кроме того, затронут начало и развитие отношений Дэвида с женой Викторией.

В источнике пишут, что «это настоящий переворот для Netflix — ведь он покажет совершенно другую сторону Дэвида, которую публика очень редко видит». Помимо этого, камеры будут следить за футболистом и сейчас, показывая его участие в американской команде Inter Miami, а также его благотворительность и социальные обязательства.

Ожидается, что в шоу сыграют бывшие товарищи по команде «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид», в том числе Гэри Невилл, Криштиану Роналду и Райан Гиггз, а также ведущий Джеймс Корден и лучший друг Дэвида — Дэйв Гарднер.

Напомним, ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри сыграют главные роли в реалити-шоу Netflix, в рамках ранее заключенной сделки со стримингом в размере $150 млн.

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Фото: Instagram

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