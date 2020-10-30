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В Минске задержан журналист «БелаПАН»

от Telekritika
От Telekritika 592
Главная Новости В Минске задержан журналист «БелаПАН»

До суда Павел Добровольский будет находиться в ИВС

Днем 30 октября в Минске был задержан журналист информационной компании «БелаПАН» Павел Добровольский. Об этом сообщает Беларусская ассоциация журналистов.

БАЖ пишет, что в 12:36 от журналиста пришло сообщение «Милиция в масках пришла», после чего его мобильный телефон оказался недоступен, на сообщения в мессенджерах журналист также не отвечал.

Как позже сообщила «БелаПАН» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, Добровольский доставлен в РУВД Фрунзенского района в рамках административного процесса. Нарушение какой конкретно статьи КоАП вменяется Добровольскому, пока неизвестно.

По словам Ганусевич, «до суда Добровольский будет находиться в местах временного содержания».

Напомним, 28 октября редакции «Сильных новостей» стало известно, что задержан администратор сайта Евгений Суворов.

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Фото: БАЖ

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