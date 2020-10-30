Что смотреть на Хеллоуин?

Если вы любите пощекотать нервишки к Хеллоуину – добро пожаловать! Мы подготовили список из фильмов и сериалов для тех, кто очень хочет испугаться, и для тех, кто просто мечтает прочувствовать атмосферу праздника. Три мрачных сериала на выходные, четыре фильма ужасов без скримеров и еще парочка фильмов для настоящих смельчаков.

«Призраки поместья Блай»

Начнем нашу подборку с нового сериала от Netflix «Призраки поместья Блай», который вышел 9 октября. Главную роль в нем исполнила актриса Виктория Педретти, ранее появившаяся в еще одном популярном шоу платформы – «Ты».

По сути, «Призраки поместья Блай» это продолжение сериала «Призраки дома на холме» 2018-го года, однако его можно смотреть отдельно, так как сезоны не связаны между собой. История показана совершенно иная, однако каст тот же: как в лучших традициях «Американской истории ужасов».

По сюжету молодая гувернантка прибыла в старое поместье, где она должна присматривать за племянниками лондонского лорда. Со временем девушка начинает видеть призраков, которые преследуют ее практически без перерывов… даже на чаепитии.

«Леденящие душу приключения Сабрины»

Сериал не является ужасами как таковыми, хотя в нем можно встретить ведьм, дьявола, разные обряды и прочую мишуру. Это по сути еще одна экранизация комикса «Сабрина – ведьма подросток» от Archie Comics, которые выпустили «Ривердейл».

Новую Сабрину стоит посмотреть хотя бы из-за атмосферности проекта: в городке Гриндейл будто бы Хэллоуин длится 24/7, там все время осень, молнии, летучие мыши, колдовские штучки, готические тетушки и не только. Так что проект довольно мрачный, но порой это влияет на сценарий: он иногда намешивает в себе несовместимые вещи. Поэтому рекомендуем смотреть лишь первых два сезона, а потом просто полный «Ривердейл» (в общем проект скатился с третьего сезона).

«Мотель Бейтс»

Хотя все обсуждают сейчас другой приквел – «Рэтчед», мы обойдем его стороной и возьмем «Мотель Бейтс». Сериал снят по мотивам фильма Альфреда Хичкока «Психо» 1960 года и рассказывает о жизни владельца мотеля Нормана Бейтса и его матери Нормы до событий, происходящих в фильме.

В главных ролях снялись Фредди Хаймор («Хороший доктор») и Вера Фармига, на счету у которой такие хорроры как «Заклятие», «Заклятие 2» и «Проклятие Аннабель 3».

«Ведьма» (2015)

Мистический фильм с Аней Тейлор Джой, которая сейчас взрывает Netflix в «Ферзевом гамбите». Одна из первых серьезных ролей актрисы, где она предстает в образе девушки Томасин, которая с семьей покинула поселение и живет в лесу на ферме. На дворе XVII век, на минуточку. И, конечно, вскоре после переезда с семьей начинают происходить пугающие вещи. Пожалуй, началось все с похищения младенца, ну а дальше, судя по названию, можно догадаться, кто еще появится в фильме.

«Таинственный лес»

Проект гениального Найта Шьямалана («Шестое чувство», «Дом с прислугой», «Сплит») об изолированной небольшой деревне, жители которой не выходят за черту поселения, так как в лесу живут злые и жестокие существа. Мы наблюдаем за неспешной и слегка запуганной жизнью в деревне и знакомимся со слепой девушкой Айви и ее другом Люцием. Что происходит, когда Айви таки попадает в лес – полностью разрушит ваши ожидания, поверьте. И да, в актерском составе можно увидеть Хоакина Феникса, Эдриана Броуди и даже Джесси Айзенберга.

«Визит»

Что ж, еще один фильм Шьямалана уже более подходящий к жанру хоррор. Брат и сестра 15-ти и 13-ти лет отправляются на недельку к бабушке и дедушке, которых они ранее не видели из-за ссоры матери с ними. Сначала семейное воссоединение проходит на ура, пока ребята не начинают наблюдать у родственников странные повадки, явно не присущие столь образованным людям.

По итогам проката фильм собрал почти $100 млн бюджете в $5 млн.

«Прочь»

Фильм ужасов «Прочь» в 2017-м получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Сюжет построен вокруг отношений межрасовой пары Криса (Дэниел Калуя) и Роуз (Эллисон Уильямс), которые отправляются в гости в загородный дом к Роуз.

Знакомство с родителями для молодого фотографа проходит хорошо, так как они достаточно дружелюбны. Однако потом Крис замечает, как странно они ведут себя со слугами… И это только верхушка забав этих богачей.

«Париж – город мертвых»

Фильм снят в жанре «найденной пленки» (псевдодокументалистика), большинство сцен мы видим от первого лица – оператора и героя фильма, здесь присутствует и легкий вайб Индианы Джонса. Молодая ученая решает продолжить дело отца и найти философский камень, чудесным образом она узнает, что для этого ей придется спуститься в катакомбы Парижа. Для этого она находит гидов (хотя скорее любителей), которые бывали в катакомбах и разбираются в них.

Закрытое пространство, парочка людей, темнота, мистика и ходьба кругами – чем не хеллоуинский квест?

«Синистер»

Скорее всего вы слышали о «Синистере» или даже смотрели его. Тем не менее недавно британская компания broadbandchoices создала рейтинг из 50-ти самых страшных фильмов ужасов, который возглавил «Синистер». Степень «ужасности» оценивалась частотой сердцебиения участвовавших в исследовании. Поэтому мы не могли пройти мимо.

Вместе с семьей автор детективов (Иван Хоук) поселяется в небольшом доме, где все прошлые жильцы были убиты. Писатель случайно находит видеозаписи, которые помогут выйти на убийцу, или стать жертвой.

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Фото: «Телекритика»

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