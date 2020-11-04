Канал «Украина» покажет мелодраму «Перевод не требуется»

В субботу, 7 ноября, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Перевод не требуется» производства компании Star Media и канала «Украина». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Главная героиня картины – мать-одиночка, работающая переводчицей, которая ищет личное счастье. Начальник Андрей и его подчиненная Катя – полные противоположности с разными мировоззрениями. Из-за большой загрузки и неожиданной работы в выходные у Кати возникают конфликты с руководителем. Он ее увольняет, но просит «в последний раз» поехать с ним в командировку – провести выходные в загородном домике в лесу, где должны состояться важные переговоры. Партнеры ошибочно принимают Катю за жену Андрея, а в домике не хватает свободных комнат. Ненавидящие друг друга Катя с Андреем вынуждены притворяться супружеской парой и делить одну спальню.

«В этой классической мелодраме я писала о том, что волнует лично меня, – говорит сценаристка Ольга Островская. – Здесь показаны не только отношения мужчины и женщины, но и сложности при воспитании ребенка работающей мамой, мы поднимаем экологические вопросы, которые в последнее время приобретают глобальное значение. Считаю очень правильным и своевременным решением отправить подобное сообщение широкому кругу зрителей».

Ребенка главной героини сыграла юная актриса Полина Громова, дочка популярной артистки Дарьи Трегубовой.

«Наша маленькая актриса Полина Громова очень подвижная и работоспособная, – рассказывает продюсер Александра Касперская. – Даша серьезно занимается профессиональным воспитанием девочки, я видела, что они на площадке читают книгу «Техника Чаббак», рассказывающую об актерском мастерстве. Даша мне призналась, что Поля сама захотела стать актрисой, а она ее только поддерживает».

В новом фильме зрители увидят хорошо знакомых актеров. Дмитрий Белякин сыграет бизнесмена, начальника Кати – Андрея, Валентин Томусяк воплотит образ помощника Андрея – Максима, влюбленного в Катю, Евгения Мякенькая станет эко-активисткой Настей, Петр Ниневский перевоплотится в младшего брата Кати, а Роман Ясиновский предстанет в роли следователя Анохина.

Режиссер-постановщик – Антон Азаров. Оператор-постановщик – Алексей Калин. Художник-постановщик – Валентина Ямщикова. Продюсеры – Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Виктория Корогод, Александра Касперская.

Напомним, в понедельник, 9 ноября, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 16-серийной детективной мелодрамы «Шуша».

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Фото: «Украина»

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