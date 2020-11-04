На Закарпатье разоблачили группу пиратов

На Закарпатье полиция разоблачила группу киберпиратов, которые незаконно перепрошивали мультимедийную технику, чтобы предоставить доступ к просмотру каналов StarLightMedia. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Правоохранители установили, что четверо жителей Закарпатской области перепрошивали smart-телевизоры и android-приставки с созданием play-листов телевизионных каналов, в которые входили, в том числе, каналы группы StarLightMedia. Свои услуги мужчины оказывали за определенную ежемесячную плату.

Правоохранители провели обыски у фигурантов, обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, smart-телевизоры, android-приставки, которые использовались в незаконной деятельности. Следователи Ужгородского отдела полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 361 Уголовного кодекса Украины (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей).

«Для StarLightMedia одним из приоритетных направлений является защита авторских прав. Мы уверены, что без их соблюдения невозможно построить креативную экономику в Украине. В этом случае мы пытались донести злоумышленникам, что они нарушают закон и нужно прекратить незаконную деятельность, но это не помогло. После чего StarLightMedia обратилась в правоохранительные органы, которым мы очень благодарны за быструю реакцию и профессиональную работу. Сейчас мы ждем проведения экспертиз и передачи дела в суд», — отметил Николай Фаенгольд, директор дивизиона PayTV & Digital StarLightMedia.

Напомним, в рамках операции «Пираты» прекращена деятельность 41 веб-ресурса, которые нанесли убытки правообладателям в размере 25 млн грн.

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Фото: «Телекритика»

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