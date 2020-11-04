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На Закарпатье разоблачили группу пиратов

от Telekritika
От Telekritika 475
Главная Новости На Закарпатье разоблачили группу пиратов

Своим клиентам они обеспечивали незаконную ретрансляцию каналов StarLightMedia.

На Закарпатье полиция разоблачила группу киберпиратов, которые незаконно перепрошивали мультимедийную технику, чтобы предоставить доступ к просмотру каналов StarLightMedia. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Правоохранители установили, что четверо жителей Закарпатской области перепрошивали smart-телевизоры и android-приставки с созданием play-листов телевизионных каналов, в которые входили, в том числе, каналы группы StarLightMedia. Свои услуги мужчины оказывали за определенную ежемесячную плату.

Правоохранители провели обыски у фигурантов, обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, smart-телевизоры, android-приставки, которые использовались в незаконной деятельности. Следователи Ужгородского отдела полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 361 Уголовного кодекса Украины (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей).

«Для StarLightMedia одним из приоритетных направлений является защита авторских прав. Мы уверены, что без их соблюдения невозможно построить креативную экономику в Украине. В этом случае мы пытались донести злоумышленникам, что они нарушают закон и нужно прекратить незаконную деятельность, но это не помогло. После чего StarLightMedia обратилась в правоохранительные органы, которым мы очень благодарны за быструю реакцию и профессиональную работу. Сейчас мы ждем проведения экспертиз и передачи дела в суд», — отметил Николай Фаенгольд, директор дивизиона PayTV & Digital StarLightMedia.

Напомним, в рамках операции «Пираты» прекращена деятельность 41 веб-ресурса, которые нанесли убытки правообладателям в размере 25 млн грн.

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Фото: «Телекритика»

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