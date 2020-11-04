Десять долларов с абонента: к чему стремятся медиагруппы?

«Телекритика» приводит основные тезисы участников дискуссии, во время которой искали ответы на несколько актуальных вопросов.

Как долго будет расти стоимость контента?

Федор Гречанинов, «Медиа Группа Украина»

Ежегодная инфляция на уровне 20-30% будет означать, что в стране более-менее здоровый рынок. Рост цены на таком уровне станет индикатором его правильного развития. Наверное, это то, что всем нужно закладывать в долгосрочные модели при планировании на 3-5 лет.

На рынке есть потенциал, по крайней мере, для удвоения стоимости контента правообладателей. Однако, если цену поднять сразу, это приведет к шоку и скорее всего поломает рынок. В то же время, многое будет зависеть от макроэкономики, курса гривны, других внешних факторов.

Денис Васянович, «Торсат»

Подорожание в этом году ни для кого не стало шоком, об этом говорили на протяжении последних 3-4 лет. Последнее существенное подорожание произошло после кодирования каналов. В дальнейшем оно будет рыночным и органичным. 25-30% — уровень подорожания, который обсуждался с рынком, большинство игроков на это согласились.

Андрей Мальчевский, 1+1 media

Сейчас Украина отстает не только от стран Евросоюза, но даже от таких государств постсоветского пространства, как Киргизия, Азербайджан, Туркмения, где ARPU (Average revenue per user, средняя выручка на одного пользователя) больше, чем в Украине. Лет 15 назад ARPU в стране было порядка $10, сейчас инфляционные процессы все это съели. В группе 1+1 media хотят, чтобы ARPU была как раз в этих пределах. Выйти на эти показатели планируют в течение 3-5 лет.

Что сделали медиагруппы для развития рынка платного ТВ в 2020 году?

Федор Гречанинов, «Медиа Группа Украина»

Самое важное событие на рынке – кодирование спутникового сигнала. Процесс сопровождался серьезными инвестициями, и важно понимать, что это длинный забег, у медиагрупп не было планов окупить вложения за год или два. Однако целевых показателей по результату кодирования достичь не удалось.

К срыву планов прежде всего привели обращение Рады к президенту о введении моратория на кодирование и реакция на него Офиса президента. Две новости об этих событиях обрушили уровень продаж в шесть раз. Хотя до этих событий темпы набора абонентов провайдерами спутникового ТВ превышали самые смелые ожидания. Были даже опасения, что главной проблемой рынка к концу весны 2020-го станет нехватка сет-топ-боксов. Потом карантин добавил драмы: многие стали бояться пускать в дом инсталляторов. Сейчас опять наблюдается рост темпов набора абонентской базы, но вряд ли удастся вернуться к цифрам первоначального плана.

После кодирования более 1 млн абонентов ушло в Т2, в DTH – около 300 тыс. на двух провайдеров Xtra TV и Viasat, еще неясны цифры по ОТТ и IPTV, но понятно, что этот сегмент тоже набрал, на открытом спутнике остается более 2 млн домохозяйств.

Все на рынке видят продолжающийся переток из кабеля в ОТТ-сегмент. Смена технологий и дальше будет происходить очень активно.

Кабельная технология сегодня уже в стадии заката. Можно спорить о том, будет ли он длиться пять лет, десять или пятнадцать, но факт в том, что кабельная технология прошла свой зенит. На этой стадии собственникам провайдеров нужно максимально выжать деньги из этой технологии. Любая война между правообладателями и провайдерами обернется потерями для обеих сторон, но телеканалы сумеют восстановиться, а кабель – нет.

Николай Фаенгольд, StarLightMedia

Несколько лет назад у игроков рынка была одна идея: должен отключиться аналоговый эфир, должен быть закодирован спутник, должно быть вещание в HD-качестве. Все прилагали к этому усилия.

Активно развивается антипиратская инициатива «Чистое небо», но вопрос в том, достаточно ли ее, ведь сейчас главная проблема – пиратство. Все перечисленные меры направлены на увеличение количества потенциальных абонентов. Но отслеживать могут лишь тех абонентов, которые перешли в легальный сегмент: провайдеры общаются между собой, это можно понять из отчетов прозрачных технологий DTH и ОТТ. О количестве абонентов пиратских сервисов ничего неизвестно.

Все еще есть сервисы, за которые можно заплатить €1 и смотреть 600-700 каналов. Поэтому следующим шагом должна стать борьба с пиратством, причем на законодательном уровне. Это вопрос не только борьбы с пиратством, но и национальной безопасности, потому что пиратские сервисы могут предоставлять доступ к каналам, запрещенным на территории Украины.

Как обеспечить доставку украинского контента на оккупированные территории?

Николай Фаенгольд, StarLightMedia

Есть задача сделать так, чтобы жители востока Украины получали доступ к украинскому контенту. У государства есть несколько медиапроектов, нацеленных на это, например, телеканал «Дом». Медиагруппы предоставляют качественный контент этому каналу. Но есть вопрос покрытия.

Андрей Мальчевский, 1+1 media

Когда-то в Донецке построили опору, которая стоит на возвышенности, высота подвеса антенны – 360 метров. Оккупанты увеличили мощность, кажется, до 8 кВт. Противодействовать им с нашей стороны невозможно. Если государство хочет вещать на неподконтрольные нам территории, необходимо строить новые опоры с большой высотой подвеса.

Федор Гречанинов, «Медиа Группа Украина»

На спутнике есть по одному каналу от каждой медиагруппы, на каждом из них много развлекательного и информационного контента. Где бы житель Украины ни находился, если он раньше был абонентом спутникового ТВ, у него так и сохранился доступ к украинскому контенту.

Государство хочет сохранить аналоговое вещание на той территории, и медиагруппы совершенно не против этого, хотя экономически это неоправданно.

Чего ждать до 2025 года?

Андрей Мальчевский, 1+1 media

Основной тренд развития рынка и драйвер роста – это цифровые технологии. Всем субъектам, которые находятся на рынке платного ТВ, необходимо подстраиваться под этот фактор.

Николай Фаенгольд, StarLightMedia

Интересно, как будут развиваться цифровые технологии. Если сейчас задать вопрос, что такое рынок платного телевидения, у всех будут разные ответы. Входит ли сюда VOD-контент? Когда мы говорим об ARPU $10, мы должны говорить о сумме, которую абонент готов потратить на развлечение через телевизор или носимое устройство и, исходя из этого, думать, как эти деньги будут распределяться, попадут ли они на стриминги? Открыт вопрос, как через два-три года будут себя вести производители телевизоров и операционных систем. Чтобы говорить о трендах, стоит разобраться, что такое цифровые технологии, как они будут развиваться, и посмотреть не на ближайших соседей, а на дальних.

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Фото: «Телекритика», использованы материалы freepik

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