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Sweet.tv открыл библиотеку студии Sony Pictures

от Telekritika
От Telekritika 324
Главная Диджитал Sweet.tv открыл библиотеку студии Sony Pictures

Подписчикам сервиса не придется доплачивать за этот контент.

Подписчики онлайн-кинотеатра sweet.tv получили возможность смотреть контент Sony Pictures. Сервис стал первым украинским онлайн-кинотеатром, открывшим эту библиотеку с украинской дорожкой только для территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба sweet.tv.

«Мы подписали прямой контракт с Sony, по условиям которого всем пользователям платформы библиотека студии доступна в рамках подписки без доплат. Мы отказались от общепринятой стратегии «1 миллион фильмов», для нас важнее их качество. Поэтому наполнение библиотеки выбирали, сотрудничая с Голливудом. Остановились на самых популярных, рейтинг IMDb которых выше 6. Контент доступен на украинском, русском и на языке оригинала», — комментирует руководитель sweet.tv Александр Резунов.

Напомним, летом онлайн-кинотеатр sweet.tv объявил о запуске проекта «Hollywood українською», цель которого дать зрителям лучший голливудский контент на украинском языке.

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Фото: sweet.tv

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