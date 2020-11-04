Виталий Маркив вернется в Украину

Военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив оправдан апелляционным судом в Милане. Его признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокели.

«Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего героя, полностью оправдав его», — написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей Facebook-странице.

Она отметила, что Маркив вернется в Украину.

В прошлом году итальянский суд признал Маркива виновным в убийстве итальянского журналиста и приговорил его к 24 годам лишения свободы.

Виталий Маркив заявил, что не ожидал оправдательного приговора, но победа в апелляционном суде доказала, что «добро побеждает», передает «Украинская правда». «Это чрезвычайное событие. Мы доказали, что правда есть, справедливость существует. Моим первым осуждением было доказано, что кремлевской пропаганде нет предела. Правда побеждает, добро побеждает… Я не верил, честно. Но чудо случается», — сказал он после освобождения.

Напомним, семья убитого на Донбассе итальянского журналиста подала в суд на Украину, требуя от нашего государства компенсацию в размере €500 тыс.

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Фото: Facebook

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