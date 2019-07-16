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Украинские журналисты обратились к итальянской прессе, чтобы защитить Маркива

от Telekritika
От Telekritika 426
Главная Новости Украинские журналисты обратились к итальянской прессе, чтобы защитить Маркива

В Национальном союзе журналистов возмущены суровым приговором, который итальянский суд вынес украинскому военнослужащему Виталию Маркиву. Дипломаты заявляют о предвзятости итальянской прессы в освещении этого дела.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) готовит обращение к Национальной федерации прессы Италии  (FNSI) по делу украинского военнослужащего Виталия Маркива. FNSI выступила одной из сторон на судебном процессе над ним, сообщает НСЖУ.

«Национальный союз журналистов Украины разделяет общественное возмущение суровым приговором, вынесенным украинскому военнослужащему Виталию Маркиву, которого итальянский суд признал виновным в убийстве на Донбассе фоторепортера Андреа Рокелли. Этот судебный процесс – болезненная для украинского общества тема. Мы осознаем, что гибель журналиста во время выполнения профессиональных обязанностей всегда является чрезвычайным происшествием. Поэтому понимаем, почему суд над украинским военнослужащим оказался в центре внимания итальянской прессы», – говорится в пресс-релизе НСЖУ.

Руководство Национального союза журналистов Украины провело консультации с послом Украины в Италии Евгением Перелигиным. По его мнению, итальянские СМИ необъективно освещают процесс над Маркивым. В статьях популярных газет украинца оскорбляют, называют «киллером», хотя приговор по нему не вступил в силу.

НСЖУ призвал Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру и Национальную полицию приложить максимум усилий для обжалования приговора и возвращения Виталия Маркива домой. При этом правоохранительные органы Украины должны продемонстрировать итальянской стороне свою способность не только делать громкие заявления, но и профессионально проводить надлежащее расследование, говорится в пресс-релизе. В НСЖУ считают, что прямая ответственность за гибель Андреа Рокелли лежит на Российской Федерации, которая начала войну на востоке Украины.

Фото: Facebook

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