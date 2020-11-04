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«Интер» отметит 85-летие со дня рождения Людмилы Гурченко

от Telekritika
От Telekritika 288
Главная Новости «Интер» отметит 85-летие со дня рождения Людмилы Гурченко

Памяти актрисы посвятят субботний эфир.

В субботу, 14 ноября, канал «Интер» посвятит эфир памяти Людмилы Гурченко – к 85-летию со дня рождения актрисы. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

14 ноября в 22:30 «Интер» покажет документальный проект «Легенда. Людмила Гурченко». Это постановочный бенефис, который раскрывает историю жизни и творческого пути актрисы. В основе проекта – десять песен артистки, которые стали воплощением определенного этапа в ее судьбе. Фильм о Людмиле Гурченко снимался в Киеве в феврале 2011 года и стал одной из последних съемок актрисы.

Также 14 ноября в эфире «Интера» – кинофильмы с участием Людмилы Гурченко. В 11:10 выйдет музыкальная комедия «Карнавальная ночь», после премьеры которой молодая актриса стала звездой. В 12:50 – музыкальный фильм «Девушка с гитарой», где главная роль была специально написана для Гурченко. В 14:35 покажут мелодраму «Любимая женщина механика Гаврилова». А в ночном эфире – в 00:10 – выйдет двухсерийная музыкальная комедия «Небесные ласточки».

Напомним, в субботу, 7 ноября, в 20:30 на телеканале «Интер» стартует музыкальный проект «Место встречи».

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Фото: «Интер»

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