На «Первый Деловой» телеканал возвращаются итоговые выпуски новостей

Пресс-служба «Первого Делового» сообщила, что на телеканале снова будут показывать итоговые выпуски новостей за неделю.
Рестарт итоговых выпусков новостей будет выходить по выходным в 18:00.
Напомним, исполнительный директор New York Times Мередит Копит Левиен считает, что через десять лет 100 млн человек будут подписаны на платные новости на английском.
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Фото: «Первый Деловой»
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