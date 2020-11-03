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На канале «Наш» состоится премьера шоу «Наши линии»
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На канале «Наш» состоится премьера шоу «Наши линии»

от Telekritika
Telekritika 547

С Владимиром Полуевым и Анной Степанец.

В среду, 4 ноября, в 21:00 на канале «Наш» стартует шоу «Наши линии», пишет пресс-служба вещателя. Ведущими программы стали Владимир Полуев и Анна Степанец.

«Время установить собственные правила игры и наметить политикам «Наши линии»», — сообщается в пресс-релизе.

Напомним, 19 октября в 21:00 на телеканале «Наш» состоялась премьера ток-шоу «Межа» с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.

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Фото: «Наш»

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