На сайте ИТК появился раздел о ТВ-измерениях

На сайте Индустриального телевизионного комитета запустили новый раздел «Глобальные тенденции: ТВ-измерения в мире», в рамках которого запланированы публикации систематических обзоров. Об этом пишет пресс-служба ИТК.
В обзорах будет представлена работа зарубежных телевизионных комитетов, рассмотрено функционирование ТВ-панелей, а также достижения и новации в телеизмерениях.
На данный момент в разделе размещены первые информационные материалы о ТВ-измерениях в Великобритании, в частности от организации BARB, которая осуществляет исследования ТВ-аудитории и определяет ТВ-рейтинги в Великобритании.
Напомним, Индустриальный телевизионный комитет перенес ежегодную конференцию «Телевидение как бизнес» на 2021 год.
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Фото: «Телекритика»
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