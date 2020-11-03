На сайте ИТК появился раздел о ТВ-измерениях

На сайте Индустриального телевизионного комитета запустили новый раздел «Глобальные тенденции: ТВ-измерения в мире», в рамках которого запланированы публикации систематических обзоров. Об этом пишет пресс-служба ИТК.

В обзорах будет представлена работа зарубежных телевизионных комитетов, рассмотрено функционирование ТВ-панелей, а также достижения и новации в телеизмерениях.

На данный момент в разделе размещены первые информационные материалы о ТВ-измерениях в Великобритании, в частности от организации BARB, которая осуществляет исследования ТВ-аудитории и определяет ТВ-рейтинги в Великобритании.

Напомним, Индустриальный телевизионный комитет перенес ежегодную конференцию «Телевидение как бизнес» на 2021 год.

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Фото: «Телекритика»

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