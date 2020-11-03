Джонни Депп проиграл в суде изданию The Sun

Джонни Депп проиграл дело о клевете против издателя британской газеты The Sun из-за утверждений, что он был жестоким мужем по отношению к бывшей жене Эмбер Херд, пишет CNN.

Ранее Депп подал в суд на News Group Newspapers и Дэна Вуттона, исполнительного редактора The Sun, за статью, в которой утверждалось, что он жестоко обращался с Эмбер, пока они были вместе.

Ссылаясь на доказательства, включая фотографии, аудиозаписи и текстовые сообщения Деппа, адвокаты газетной группы утверждали в судебных документах, что Депп «бил свою жену Эмбер Херд, в результате чего она получила серьезные травмы, а иногда и опасалась за свою жизнь». Депп признал, что во время судебного разбирательства у него были длительные проблемы с наркотиками и алкоголем, но сказал, что утверждения таблоидов о том, что он проявлял насилие по отношению к Эмбер «полностью не соответствуют действительности».

2 ноября Верховный суд Великобритании вынес решение в пользу издателя. Судья Эндрю Николь в своем 129-страничном решении заявил, что утверждения газеты «в основном верны».

«Я пришел к таким выводам, детально изучив 14 инцидентов, на которые ссылаются ответчики, а также общие соображения, которые предоставил истец», — сказал судья.

Адвокаты издателя подробно описали 14 отдельных предполагаемых случаев физического насилия со стороны Деппа, которые произошли в Лос-Анджелесе, Токио, Австралии и других местах в период с 2013 по 2016 год. Депп отрицает все факты насилия.

Судебный процесс длился с июля 2020-го.

В заявлении юридической компании Деппа Schillings указывалось, что актер будет оспаривать решение, заявив, что «приговор настолько ошибочен, что для Деппа было бы смешно не обжаловать это решение».

Напомним, ранее создатели фильма «Аквамен 2» размышляли над исключением Эмбер Херд из актерского состава картины «Аквамен 2».

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Фото: Sky news

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