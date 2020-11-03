Канал «Украина» покажет премьеру сериала «Шуша»

В понедельник, 9 ноября, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 16-серийной детективной мелодрамы «Шуша» производства кинокомпании Star Media и канала «Украина», пишет пресс-служба вещателя.

Александра живет с мамой и 13-летним братом. В свои 35 лет она всю энергию и силы отдает любимой работе. Но когда в отдел приходит новый начальник Власов, ее жизнь полностью меняется. Ладынина узнает в нем своего друга детства Илью. Когда-то между Сашей и Ильей был роман, но с тех пор прошло 18 лет, и Ладынина уверена, что былое никогда не вернется.

Главную роль в сериале исполняет актриса Анастасия Панина, а старшего следователя Кукушкина сыграет Сергей Деньга. Также роли исполнили: Елена Коренева, Александр Данильченко, Ксения Мишина, Даниил Мирешкин, Александр Бегма и другие.

Режиссером картины выступил Алик Буденный. Оператор-постановщик сериала – Юрий Дунай. Продюсеры – Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Виктория Корогод, Артем Доллежаль, Влад Ряшин.

Производством фильма занимались канал «Украина» и компания Star Media. Съемки детективной мелодрамы стартовали в ноябре прошлого года и проходили в Киеве и Одессе.

Читайте также:

Фото: «Украина»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!