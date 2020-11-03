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Сергей Притула останется ведущим на Новом канале

от Telekritika
От Telekritika 702
Главная Новости Сергей Притула останется ведущим на Новом канале

Однако в «Варьяты шоу» он не вернется.

Сергей Притула сообщил в интервью «Украинской правде», что не будет покидать Новый канал.

Так, политик отметил, что в «Варьяты шоу» он больше не вернется, однако ведущим на Новом канале останется: «А я и не говорил, что уйду с Нового канала. Я говорил, что если я выиграю мэрские выборы, то напишу заявление и перестану быть ведущим Нового канала. (…) У меня есть две работы: одна — это «Новый» и вторая — вот сегодня  с 17 до 19 моя авторская программа на «Радио НВ».

Напомним, ранее ведущий и шоумен Сергей Притула в интервью изданию «Левый берег» заявил о том, что покидает «Варьяты-шоу».

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Фото: Новый канал

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