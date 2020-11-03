Фестиваль «Киноко» объявил победителей

1 ноября были объявлены победители третьего фестиваля кинооператорского искусства «Киноко«, который состоялся при поддержке Госкино, сообщает пресс-служба «Киноко».

Так в номинации «Полнометражные игровые дебютные фильмы» победил оператор-постановщик Дмитрий Недря с фильмом «Изи», режиссер Андреа Маньяни. Компания Patriot Rental, генеральный партнер фестиваля, вручила победителю сертификат на 50 тыс. гривен на аренду съемочной техники.

В этом году впервые был проведен конкурс музыкальных видео, в котором приняли участие 15 работ. Победителем стал клип Maria группы SAMUUM, оператор-постановщик Анастасия Рощук. Оператор получил 30 тыс. гривен на аренду съемочной техники Patriot Rental.

В номинации «Короткометражные игровые и документальные фильмы» победил оператор-постановщик Денис Мельник с фильмом «В нашей синагоге», режиссер Иван Орленко.

Большое количество работ было представлено в студенческом конкурсе, который был разделен на четыре категории. В категории «Этюд» победил оператор-постановщик Юлия Пацера с работой «Станция». В категориии «Эксперимент» победил оператор-постановщик Роман Поляков, студент КНУТКиТ им. И.К. Карпенко-Карого, с работой «Два скульпторы».

В категории «Документальное кино» победил оператор-постановщик Кирилл Куровский, студент КНУКИМ, за фильм «Вот такие дела, ребята».

В категории «Игровое кино» победил оператор-постановщик Рустам Мамедов, студент Харьковской государственной академии культуры, за фильм «Механические объятия». Главный приз студенческого конкурса получил оператор-постановщик Владислав Пеньков, студент КНУКИМ, за фильм «Молоко».

Лучшей студенткой-оператором стала Юлия Пацера, КНУТКиТ им. И.К. Карпенко-Карого.

Напомним, фильмом-открытием фестиваля «Киноко» стала «Атлантида» режиссера и оператора-постановщика Валентина Васяновича.

Читайте также:

Фото: «Киноко»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!