Канал «Киев» покажет телемарафон о выборах в США

Ночью 4 ноября на телеканале «Киев» выйдет специальный проект – прямой эфир «Голоса Америки», посвященный дню выборов в США. Ведущий многочасового марафона — Роман Мамонов. Вещание будет вестись на цифровой платформе «Голоса Америки». Начало эфира на телеканале «Киев» запланировано в 3:00 по украинскому времени. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Зрители увидят прямые включения из штабов кандидатов Трампа и Байдена, репортажи из «колеблющихся» штатов Пенсильвания и Флорида, с избирательных участков в Вирджинии, из Белого Дома, освещение протестов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Будут и репортажи, касающиеся важных аспектов выборов в Конгресс США, а также мнения экспертов и аналитиков со всего мира.

Выборы в США, а также стрим «Голоса Америки» также будут одной из главных тем программы телеканала «Киев» «Утро по-киевски», которая начинается в 7:00. Вести эфир будут Вячеслав Соломка и Василий Климчук. Планируются также прямые включения украинских экспертов, которые расскажут, как результат американских выборов может отразиться на ситуации в нашей стране.

Напомним, 3 ноября телеведущий Евгений Киселев на телеканале «Украина 24» проведет спецэфир «Америка выбирает 2020».

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Фото: телеканал «Киев»

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