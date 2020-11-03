Телерейтинги: «Коп из прошлого», «Папа рулит» и ICTV в топе

Телеканал ICTV запустил новый комедийный детектив «Коп из прошлого», на ТЕТ начался скетчком «Папа рулит», а на «Украине» прошла премьерная четырехсерийка «Платье из маргариток». Ни одна из премьер не может похвастаться высокими показателями. Канал ICTV доминирует не только в общем зачете, но и в каждый день недели отдельно.

Общий топ

В топ-15 почти без изменений, НЛО обошел «ПлюсПлюс», М1 набирает, Enter film вылетел, «Индиго» зашел.

В топе прайма аналогично, Enter film вылетел, «Мега» зашел.

Всю неделю доминировал ICTV, без исключений. На втором месте в среду, субботу и воскресенье были «Плюсы», в пятницу и вторник — СТБ, в понедельник — «Украина», в четверг — «Новый».

В топе программ тоже оказались все пять больших каналов.



Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

ICTV

В прайме пятницы, 30 октября, «Дизель шоу» (20:10) начало с 16,1%/12,3% по 18-54(50+)/18-54, закончило с 16,8%/14,2% (было 13,7%/10,3% и 12,8%/10,9% соответственно); «На троих» (23:30-03:50) – 11,3-17,1%. Политическое шоу «Свобода слова» (понедельник, 22:40) – 6,4%/5,9% (было 7,6%/6,6%).

Вечерние программы будней (20:20): «Теория заговора» – 9,2%/8,5%, «Гражданская оборона» — 7,6%/7,7% (было 8,3%/8,4%); «Секретный фронт» – 10,6%/7,5%, «Антизомби» — 9,3%/7,9%. Сериал «Пес-3» (понедельник, 21:30) — 9,6%/9,7%. Со вторника в то же время премьера комедийного детектива «Коп из прошлого» (21:30, по две серии) — 6,5-12,5%.

В субботу повторяли сериалы «Пес», «Выжить любой ценой» и «Коп из прошлого» (06:10-16:50) — 3,3-13,8%. Дальше прошли фильмы: «Девять ярдов-2» (16:50) — 8,6%/8,3%; «Крепкий орешек» (19:10) — 11,1%/8,6%; «Крепкий орешек-2» (21:50) — 9,3%/8,7%; «Самоволка» (00:20) — 13%/12,2%.

В воскресенье кинопоказ, в вечерней части которого прошли: «Крепкий орешек-3» (21:20) — 9,9%/6,8%; «Двойник» 1997 года (23:50) – 10,2%/6,4%.

«1+1»



Новый выпуск седьмого сезона «Танцев со звездами» (воскресенье, 21:00) — 15,4%/11,4% (было 16,7%/12,1%). После них повтор «Маскарада» (23:40) — 11,2%/8,5%. Дайджест «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (воскресенье, 09:30-18:20) и «Большие выпуски с Антоном Птушкиным» (10:50) — в пределах 5,6-11,8%. После чего «Украинские сенсации» (18:20) — 7,2%/5,8%.

Днем в субботу повторы «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» и «Сватов» (10:00-19:20) собрали в пределах 4,7-11,7%. Вечером в субботу шоу «Маскарад» (20:20) — 14,3%/11,4% (было 13,6%/10,1%). После него «Женский квартал» (22:10) — 11,7%/9% (было 9,7%/7,3%). Потом «Светская жизнь» (23:30) — 5,8-8,6% (было 6,1-10,5%).



Дневная сетка будней («ЖВЛ», «Свадьба вслепую», «Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений» и «Міняю жінку») собирала 3,8-13,8%. В предпрайме показатели турецкой драмы «Женщина» (17:10) — в пределах 5,5-6,9%; программа «Секретные материалы» (понедельник-пятница, 19:00) — 4,2-5,8%. Сериал «Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений» (20:40 или 21:40, понедельник-среда) — 5,4-10,2%. В понедельник-четверг в 20:40 или 21:40 повтор «Сватов-5» — 7,4-10,7%.

Политическое шоу «Право на владу» (четверг, 21:50) — 4,6%/5,7% (было 4,6%/5,8%). Передача «Гроші» (понедельник, 22:50) — 6,3%/6,1% (было 5,6%/7,2%); «Дубинизмы» (понедельник, 00:10) — 8%/5,3% (было 3%/5,9%). «Міняю жінку-15» (вторник, 22:50) — 6,5%/8,5% (было 5%/5,6%). «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» (среда, 22:50) — 6,5-9,8%.



В прайме пятницы «Лига смеха» (20:40) — 8%/6,5% (было 8,3%/6,5%); «Вечерний квартал» (22:50) — 5,9%/5,2% (было 8%/5,8%).

«Украина»



По будням в пределах 5-12,8% по аудиториям 18-54 (50+) и 18-54 повторяются «Реальная мистика» и «Агенты справедливости»; «История одного преступления» (понедельник, 16:00-19:00, 3 серии) берет 6,5-8,4%, со вторника в то же время сериал «Отважные» — 6,1-10,3%. «Звездный путь» (09:30) — в пределах 4,7-9,7%. В пятницу в 13:40 четырехсерийка «Авантюра» — 7,5-12,2%.



Сериал «Тень звезды» (понедельник-четверг, 21:10, по 2 серии) — 6,6-9,4% (было 7,3-11,7%). Вечерняя линейка ток-шоу «Говорит Украина» (20:10, понедельник-четверг) собирала в пределах 6,7-14% (было 9,4-15,4%). В пятницу в 18:00 «Громкое дело» — 7%/6,2% (было 6,1%/6,4%). В пятницу в 21:00 «Свобода слова Савика Шустера» — 4,8%/4,2% (было 5,5%/4,1%).



В субботу прошел повтор сериала «Цветы дождя» (09:00-17:00) – 6,4-12,5%; потом премьера четырехсерийки «Платье из маргариток» (17:00-23:00) — 10-14%. Программа «Главная тема» (суббота, 20:00) — 7,5%/7,6% (было 6,5%/6,4%). Четырехсерийка «Секрет Майя» (23:10) — 6,5-14,5%.

В воскресенье повторили телефильм «Год собаки» (09:10-13:10) — 11,2-14,8%; потом повторили четырехсерийку «Стань моей тенью» (13:10-17:00) — 11-13,2%; потом четырехсерийка «Сашино дело» (17:00-23:00) — в пределах 6,4-11,2%. Потом повтор телефильма «Вопреки судьбе» (23:00) — 3,9-10,6%.



Новый канал

Утром и днем по будням до 19:00 шли повторы «Варьятов» (07:20), сериал «Приключения Мерлина» (вторник-четверг, 09:00), кинопоказ и прочие архивные программы («Le маршрутка», «Аферисты в сетях», «Кто сверху», «Суперинтуиция», «Кто против блондинок?» и «Любовь на выживание») — в пределах 2,7-10%.

В четверг «Кто сверху?» (19:00) — 13,4%/10,7% (было 11,2%/10%). В то же время в среду «Дети против звезд» — 7,8%/5,3% (было 7,8%/5,2%). В понедельник тревел-шоу «У кого больше?» (19:00) — 6,8%/4,5% (было 6%/5,9%); во вторник новый выпуск «Любви на выживание» (19:00) — 7,2%/6,6% (было 7,4%/7,5%). В пятницу «Супер Топ-модель по-украински» (19:00) — 6,2%/4,8% (было 6,9%/4,2%).



Вечерний и ночной кинопоказы будней шли с хорошими показателями — от 7% до 13,4%. Субботнее кино было таким: «Пираты Карибского моря: сундук мертвеца» (18:00) – 9,6%/7,2%; «Пираты Карибского моря: на краю света» (21:00) – 11,5%/9,9%; «Остров головорезов» (00:30) – 11,5%/12,2%. Вечером в воскресенье прошли такие фильмы: «Пираты Карибского моря: на странных берегах» (18:10) – 10,5%/7,5%; «Пираты Карибского моря 5: емсть Салазара» (21:00) — 13,2%/10,2%, «Костяной томагавк» (23:40) — 9%/7%.



СТБ

В понедельник-четверг с утра и днем в пределах 3,2-12,8% собирали повторы сериалов «Комиссар Рэкс», «Слепая» и шоу «Мастер Шеф. Профессионалы-2», «Холостячка».

В предпрайме понедельника-четверга реалити «Супермама» (18:10) собирает в пределах 6,8-11,1%; потом вечерняя линейка передач в 19:10: «Детектор лжи-10» — 7,2%/5,8% (было 9,1%/6,4%); «Тайны ДНК» — 9,5%/6,5% (было 7,2%/6,1%); «О чем молчат женщины» — 6,3%/4,7% (было 5,2%/3,7%); «Один за всех» — 6,1%/5% (было 7,1%/6,7%). В пятницу «Холостячка» (19:10) — 14,7%/9% (было 13,8%/9,3%).

Сериал «След» (понедельник-четверг, 15:40) – 7,2-10,1%. В вечернем прайме сериал «Мой мужчина, моя женщина» (понедельник-вторник, 20:20, по 2 серии с перерывом на новости) — 5,5-10,8%. В среду и четверг в то же время пермьера сериала «Любовница в наследство» — 5,9-9,9%. Повтор сериала «Доктор Хаус» (понедельник-четверг, 23:00) – 2,4-6,5%.



В субботу тележурнал «Невероятная правда о звездах» (07:50) — 4,5-8,6%; повтор сериала «Мой мужчина, моя женщина» (10:50-17:00) — в переделах 5,1-9,6%. «Хата на тата-9» (17:00) — 10,3%/7,8% (было 10,4%/8,4%). «Мастер Шеф-10» (19:00) — 8,8%/6,6% (было 10,5%/7,9%). Потом повтор «Хата на тата-9» (23:00) — 5,9%/4,8%; и повтор «Я стесняюсь своего тела-7» (01:00) — 5,8%/3%.

Утром в воскресенье повторы «Мастер Шефа», «Хати на тата» и «Супермамы» (08:50-19:00) — 4,9-10,2%. Вечером программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) — 9,6%/10,2% (было 8,8%/7,7%); ток-шоу «Один за всіх» (20:00) — 10%/11,8% (было 10%/10,7%); «Я стесняюсь своего тела-7» (21:10) – 6,1%/7,1%(было 8,4% по обеим аудиториям).

«Интер»

Дневная сетка вторника-пятницы: «Полезная программа» (10:00), сериалы «Госпожа Фазилет и ее дочери» и «Меня зовут Мелек» (11:00) и повторы докудрамы «Вещдок» (будни, 14:20-17:30) — в пределах 1,7-9,2%. В субботу в 10:00 та же «Полезная программа» — 2,2-4,5%. Передача «Жди меня. Украина» (понедельник, 15:40) — 3,8%/6,5% (было 3,5%/5,8%), до нее повтор сериала «Детектив Ренуар» (13:30) — 3-3,9%.



Будничным вечером ток-шоу «Касается каждого» (понедельник-пятница, 18:00) прошло в пределах 4,7-9,1%; «Вещдок. Личное дело» (понедельник-четверг, 21:00) — 5,1-7,2%; «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:20 + в пятницу в 23:10) — 3,3-9,9%. Политическая передача «Мир и война» (пятница, 21:00) — 0,9%/1,3% (было 2,3%/1,4%).

Утром в выходные: «6 соток» (08:00, суббота) — 4,1%/3,6% (было 5%/3%); «Удачный проект» (08:00, воскресенье) — 5,9%/4,4% (было 3,9%/2,7%); кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, суббота-воскресенье) — 5,6%/3,9% и 10,2%/6,1% (было 6,2%/4,6% и 5,7%/3,2% соответственно). В субботу днем кино: «В бой идут одни «старики»» (12:00) – 7,6%/7,1%; повтор сериала «Ни шагу назад!» (13:50-20:00) — 4,8-6,6%, передача «Круче всех» (20:30) — 3,1% по обеим аудиториям; фильм «Если бы я тебя любил…» (22:30) — 2,8%/2,4%.

В воскресенье в 10:10 тревел-шоу «Другая жизнь» с Жанной Бадоевой начала с 6%/3,3%, закончила с 4,3%/2,8%; снова «В бой идут одни «старики»» (22:00) — 3,8%/3,1%.



Второй эшелон

«2+2»

Фильм «Дракула. Неизвестная история» (понедельник, 16:30) – 5,9%/3,9%. Вечернюю сетку понедельника-четверга – 1,7-5,8% – собирает тот же набор программ: «Затерянный мир» (17:20, вторник-пятница), новости «Спецкор» (18:10, понедельник-пятница) и программа «ДжеДАИ» (18:50); а также сериал «Опер по вызову-3» (19:20). Сериал «Братья по крови-2» (20:20, понедельник-четверг, по две серии) – 3,1-5,3%. Сериал «Кости» (22:30-01:50) – 1,7-10,5%.

Кинопоказ в прайме пятницы-воскресенья: в пятницу фильмы «Полицейский в детском саду» (19:20), «Птичка на проводе» (21:50) и «Гость» (00:00) 2014 года собрали в пределах 2,9-6,3%; в субботу «Царство небесное» (18:00) и «Седьмой сын» (21:00) дошли до 4,4%; в воскресенье «Стой! Или мама будет стрелять» (19:00) и «Вооруженные и опасные» (20:40) – до 4,5%.



ТЕТ

По будням в 17:20 шоу «4 свадьбы» – в пределах 2,5-5,3%. В 16:20 в те же дни «Супержена» –2,1-5,4%. В те же будни «Однажды под Полтавой» и премьерный скетчком «Папа рулит» (18:20-21:20) собрали в пределах 1,7-6,1%. В 21:20 понедельника-пятницы показали фильмы: «Супернянь», «Супернянь-2», «Проблемный ребенок», «Проблемный ребенок 2» и «Мой парень из зоопарка» – 2,2-5,9%.

Итоговые новости

«ТСН-неделя» («1+1», воскресенье, 19:30) – начала с 12,3%/11,3%, закончила с 15,7%/12,5%. «Факты недели. 100 минут» (ICTV, воскресенье, 18:50) – в пределах 10,1-16,5%. «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» («Украина», воскресенье, 19:00) – в пределах 6,6-9%. «Подробности недели» («Интер», пятница, 20:00) – 3,4%/4,3%.

Общий итог недели

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Фото: СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV, unsplash

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