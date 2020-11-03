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На Донбассе журналиста избили битой

от Telekritika
От Telekritika 599
Главная Новости На Донбассе журналиста избили битой

Его госпитализировали с переломами.

В Волновахе Донецкой области неизвестные избили журналиста Владимира Грабовенко. Об этом сообщает «Суспільне». По словам Грабовенко, возле дома его избили битами неизвестные.

«Слышу – в калитку стукнуло, я бегом выскочил на улицу, смотрю – полкирпича лежит на улице возле двора, побежал в переулок. Смотрю – там машина стоит и кто-то ходит. Получил удар битой. Поднялся, закрылся, по руке битой меня, потом по ноге, потом они сели в машину и уехали», — говорит Грабовенко.

30 октября мужчину госпитализировали в Волновахскую районную больницу.

Владимир Грабовенко – бывший депутат Волновахского районного совета, главный редактор газеты «Народовластие обо всех и обо всем». Газету создал около года назад. Занимался, по его словам, антикоррупционной деятельностью. Журналист газеты Сергей Яшин считает, что нападение связано с журналистской деятельностью Грабовенко.

Заведующий травматологическим отделением Андрей Хаджинов отмечает, что пациенту придется делать операцию.

«У него перелом костей правой голени, перелом правого предплечья, ушибленные раны головы», — говорит Хаджинов. По его словам, реабилитация Владимира Грабовенко продлится до шести месяцев.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296, классифицировав происшествие как хулиганство. Юрист пострадавшего Александр Кудинов считает, что квалификация должна быть по ст.115 «Покушение на убийство», а также ст. 245 с пометкой 1, «Насилие в отношении журналиста».

Напомним, полиция предлагает журналистам сообщать о правонарушениях в отношении них с помощью электронной почты.

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Фото: «Суспільне»

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