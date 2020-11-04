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На телеканале 36,6 стартовал новый сезон

от Telekritika
От Telekritika 300
Главная Новости На телеканале 36,6 стартовал новый сезон

Канал подготовил несколько премьер.

В новом сезоне осень-зима`20 познавательно-развлекательный телеканал 36,6 подготовил ряд проектов, призванных позаботиться о физическом, психологическом, моральном и духовном состоянии зрителей.

«Выбери себя» — премьера сентября. Человек должен понимать собственные эмоции – только так возможно достичь жизненной гармонии. Как принимать себя? Как научиться безусловной любви к себе? Как избавиться от зависти или преодолеть нерешительность? Ответы на вопросы дадут в эфире 36,6 каждую среду в 17:45.

«Уля и Юля» – две подруги, которые в непринужденной атмосфере приготовят здоровую пищу, поделятся жизненным опытом и лайфхаками о путешествиях, поговорят о соцсетях и приложениях, психологии и прочих полезностях. Премьера программы состоится в ноябре.

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В октябре стартовал проект «Альтернативная медицина», рассказывающий об уникальных вариантах лечения и профилактике болезней – иглоукалывании, пчелиных укусах, голодании и других экстремальных или просто необычных для простого человека методах лечения.

Вскоре в «Документальном кино» стартует цикл передач о здоровье, красоте и медицине. Зрители узнают о скрытом вреде и пользе продуктов, современных методах косметологии, болезнях и борьбе с ними. Каждый выпуск будет давать новые ответы на вопрос, как жить дольше и оставаться молодым.

Каждую среду в 15:00 в «Dr. Silina. Все о тебе» гинеколог-эндокринолог Наталья Силина будет общаться с специалистами (инфекционистами, нутрициологами, андрологами, пластическими хирургами), чтобы задать им все неудобные вопросы, которые смущались озвучить зрители.

«До 36 и больше» — авторская программа генерального продюсера телеканала Наталки Якимович. Ведущая приглашает к себе на кухню специалистов по здоровому образу жизни, тренеров, диетологов и психологов, которым есть что рассказать о долгой и счастливой жизни. Программа выходит по средам в 16:35.

Напомним, телеканал СТБ рассказал о том, что покажет в новом осеннем сезоне.

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Фото: 36,6

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