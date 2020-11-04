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Канал «Кус Кус» объявляет новый сезон

от Telekritika
От Telekritika 712
Главная Новости Канал «Кус Кус» объявляет новый сезон

Телеканал презентовал ряд новых программ.

Специализированный развлекательно-познавательный телеканал FILM.UA Group «Кус Кус» объявляет новый сезон, пишет пресс-служба Film.ua.

В новом сезоне осень-зима покажут продолжения флагманских шоу и премьерные телепередачи.

Среди новинок — «Чили Ом ном» и «Море Ом ном», где ведущая Таня Ом расскажет о мексиканской кухне, а потом телепортирует зрителей на солнечное морское побережье и поделится там рецептами из мидий, рапанов, устриц и рыбы.

«О, салат!» с ведущими Александром Зеровым («О, салат!») и Тамарой Пийяр («Тома и Торт»).

Ведущий Андрей Павленко продолжит исследовать «Азию от А до Я». В новом сезоне покажут блюда из Скандинавии.

В программе «Котлетки» Маша Сердюк будет готовить котлеты различных видов.

Также в сезоне покажут рецепты от Евгения Клопотенко в кулинарном шоу «Клопотенко».

«Закарпатские блюда» и «Кулинарные жемчужины Европы» станут по плечу уже в ближайшие недели. А Real Italy with Riccardo позволит не только заглянуть «за кулисы» итальянских ресторанов и бистро Праги, но и почувствовать ритм повседневной жизни местных жителей.

Среди программ о французской кухне: «Рецепты M.I.A.M.», быстро и полезно — 100% French cuisine, «So sweet» помогут с французскими десертами.

Также выйдут программы о путешествиях по Франции и Израилю с парижским ресторатором Сирилом Линьяком под названиями Chef en France и Chef еn Israel.

Напомним, в новом сезоне осень-зима`20 познавательно-развлекательный телеканал 36,6 подготовил ряд проектов, призванных позаботиться о физическом, психологическом, моральном и духовном состоянии зрителей.

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Фото: Film.ua Group

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