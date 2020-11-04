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На «Интере» покажут третий сезон сериала «Детектив Ренуар»

от Telekritika
От Telekritika 377
Главная Новости На «Интере» покажут третий сезон сериала «Детектив Ренуар»

В главной роли Сесиль Буа.

В воскресенье, 15 ноября, в 16:50 на «Интере» состоится премьера третьего сезона французского детективного сериала «Детектив Ренуар», пишет пресс-служба канала.

По сюжету, начальница отдела уголовной полиции Кандис Ренуар продолжает успешно расследовать преступления. Но найти баланс между профессиональной и личной жизнью ей так и не удалось. Она сближается с майором Давидом Кановой из отдела по борьбе с бандитизмом, в то же время свои чувства к героине начинает проявлять еще один коллега – ее подчиненный, капитан Антуан Дюма. Кого же в итоге выберет Кандис? И не помешают ли служебные романы Ренуар ее работе? 

В главных ролях – Сесиль Буа, Рафаэль Ленгле, Мамед Арески, Гайя Верней, Дельфин Риш, Самира Лаккаб, Стефан Бланкафорт. 

Напомним, 14 ноября канал «Интер» посвятит эфир памяти Людмилы Гурченко – к 85-летию со дня рождения актрисы.

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Фото: «Интер»

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