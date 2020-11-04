Дмитрий Комаров побывает в лаборатории, которая занимается клонированием 

4 ноября, в 22.45 на телеканале “1+1” выйдет новая серия тревел-шоу “Мир наизнанку”, в которой Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев продолжат показывать изнанку Поднебесной. В этот раз путешественники отправятся в Пекин, чтобы показать украинским зрителям лабораторию будущего, в которой уже сегодня создают клонов. Об этом пишет пресс-служба «1+1».

В новом выпуске Дмитрий Комаров побывает в офисе научной компании, которая занимается коммерческим клонированием домашних животных, и покажет, как ученые создают в пробирках новые жизни из ДНК.

“Прямо у нас на глазах происходит настоящее чудо — живое существо создают из клеток. Сегодня я увидел то, что впечатлило меня настолько, что мир действительно прежним уже не будет. Фантастические фильмы, которые я видел в детстве, книги — все это ожило на моих глазах. И я увидел, что будущее не только на экране, а оно совсем рядом”, — делится впечатлениями телеведущий.

Кроме достижений китайских ученых, которые приближают человечество к реализации мечты о вечной жизни, Дмитрий Комаров покажет, как ведут себя взрослые клонированные животные в реальной жизни и отличаются ли от “оригинала”.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров познакомился с китайским астрологом, а также отправился на поиски потенциальных жен для местных миллионеров в компании опытных “лав-хантеров”

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Фото: «1+1»

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