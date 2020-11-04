Комитет по вопросам свободы слова планирует встретиться с представителями Кипиани и Медведчука

Комитет по вопросам свободы слова планирует провести заседание с представителями Вахтанга Кипиани и нардепа «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, который судится с Кипиани из-за отдельных глав из книги о Василии Стусе. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на заседание комитета от 4 ноября.

На заседании было принято решение отложить вопрос и собраться вновь вместе с представителями Медведчука и автора книги о Стусе.

По словам однопартийца Медведчука и руководителя комитета Шуфрича, адвокат Кипиани подтвердил, что не против такого заседания.

Напомним, 19 октября Дарницкий районный суд принял решение, которым частично удовлетворил иск народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука к журналисту и историку Вахтангу Кипиани и издательству Vivat о запрете издания и распространения книги «Дело Василия Стуса».

Позднее директор и основательница издательства Vivat Юлия Орлова сообщила, что печатаются 15 тыс. экземпляров книг Вахтанга Кипиани «Справа Василя Стуса».

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Фото: Hromadske

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