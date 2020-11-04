Вторым фильмом Наримана Алиева станет «Тріумф»

Режиссер фильма «Додому» Нариман Алиев рассказал в интервью The Village, что готовит свой второй полнометражный фильм, который будет называться «Тріумф».

Производством фильма займется кинопродакшен ForeFilms. По словам Наримана Алиева, это будет новая история: «2019 год по всем критериям должен быть счастливым годом в моей жизни: я представил дебютный фильм на Каннском кинофестивале, выиграл высокие национальные награды, «Додому» вышел в большой прокат. Вроде бы реализовался в профессии. Но на самом деле 2019-й был одним из самых сложных в моей жизни. И этот контраст мне хочется показать в фильме» — говорит режиссер.

Над сценарием Алиев работает с драматургом и сценаристом Максимом Курочкиным. Проект планируют подавать на питчинг Госкино, когда материал будет готов.

««Триумф» — это кино о внешнем успехе и внутреннем апокалипсисе, который, на мой взгляд, много кто поймет. Ведь мы не до конца понимаем, что такое счастье. Достаточно часто, вещи, которые, по нашему мнению, должны приносить нам удовольствие, не приносят его. Думаю, этот кризис переживают многие», — добавил Алиев.

Напомним, с 18 марта «Додому» Наримана Алиева стал доступен на сервисе интернет-телевидения OLL.TV.

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Фото: Александра Йорк

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