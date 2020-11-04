На СТБ состоится премьера сериала «Отпуск в сосновом лесу»

4 ноября, в 20:15 на СТБ выйдет сериал «Отпуск в сосновом лесу», сообщается на сайте телеканала.

В центре сюжета история двух институтских подруг — Ольги и Аллы. Когда-то они вместе учились в одном вузе, но после потеряли связь, а по прошествии времени случайно оказались соседями по коттеджу во время отдыха. Много лет назад они обе были влюблены в преподавателя славянской филологии — Валерия Синицкого. Из двух подружек он выбрал Ольгу. Но после смерти бабушки Ольга неожиданно прервала с ним все отношения, и через некоторое время Валерий женился на Алле.

В главных ролях кроме Анны Сагайдачной также сыграли Прохор Дубравин, Анастасия Чепелюк, Константин Корецкий, Ада Роговцева, Даниил Мирешкин. Съемки проходили в Киеве и области, поэтому в кадре будет много знакомых локаций для киевлян и гостей столицы.

Напомним, ранее стало известно, что на телеканале СТБ состоится премьера четырехсерийного фильма «Отпуск в сосновом лесу», производства IVORY films.

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Фото: СТБ

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