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Проект «Супер Топ-модели по-украински» сменил день выхода в эфир
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Проект «Супер Топ-модели по-украински» сменил день выхода в эфир

от Telekritika
Telekritika 699

Проект выходил по пятницам.

С 9 ноября проект «Супер Топ-модели по-украински» на Новом канале будет выходить в эфир по понедельникам. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!» — сказано в релизе.

Ранее проект выходил по пятницам.

В новом выпуске участницы реалити будут рекламировать аксессуары, созданные артистом Monatik.

Напомним, премьера нового сезона проекта состоялась на Новом канале 16 октября.

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Фото: Новый канал

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