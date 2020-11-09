Проект «Супер Топ-модели по-украински» сменил день выхода в эфир

С 9 ноября проект «Супер Топ-модели по-украински» на Новом канале будет выходить в эфир по понедельникам. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
«Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!» — сказано в релизе.
Ранее проект выходил по пятницам.
В новом выпуске участницы реалити будут рекламировать аксессуары, созданные артистом Monatik.
Напомним, премьера нового сезона проекта состоялась на Новом канале 16 октября.
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Фото: Новый канал
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