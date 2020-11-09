Ведущий CNN расплакался в прямом эфире после победы Байдена

Ведущий американского телеканала CNN Ван Джонс расплакался в прямом эфире и произнес трогательную речь после того, как стало известно о победе Джо Байдена на президентских выборах в США. Об этом сообщает сайт «Буквы».

Видео момента канал CNN опубликовал в своих соцсетях.

Ведущий в эфире сказал, что жизнь многих людей в стране, особенно представителей меньшинств, «теперь станет проще» и добавил, что победа Байдена является «защитой для многих людей, которые реально страдали» при президентстве Дональда Трампа.

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