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Ведущий CNN расплакался в прямом эфире после победы Байдена
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Ведущий CNN расплакался в прямом эфире после победы Байдена

от Telekritika
Telekritika 328

Ван Джонс сказал, что жизнь многих людей в стране «теперь станет проще».

Ведущий американского телеканала CNN Ван Джонс расплакался в прямом эфире и произнес трогательную речь после того, как стало известно о победе Джо Байдена на президентских выборах в США. Об этом сообщает сайт «Буквы».

Видео момента канал CNN опубликовал в своих соцсетях.

Ведущий в эфире сказал, что жизнь многих людей в стране, особенно представителей меньшинств, «теперь станет проще» и добавил, что победа Байдена является «защитой для многих людей, которые реально страдали» при президентстве Дональда Трампа.

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Фото: скриншот

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