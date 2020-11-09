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Канал «ПлюсПлюс» начал сотрудничество с ЮНИСЕФ

от Telekritika
От Telekritika 530
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Мультфильмы «Говорим по-украински» теперь доступны на платформе Learning Passport.

Телеканал «ПлюсПлюс» начинает сотрудничество с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и объявляет о первом проекте, коммуникация и распространение которого пройдут при поддержке организации. С 9 ноября серия мультфильмов телеканала «Говорим по-украински» стала доступна и на образовательной платформе ЮНИСЕФ Learning Passport. Об этом сообщает пресс-служба группы 1+1 media.

Образовательная платформа Learning Passport – это онлайн-библиотека материалов, цель которой – улучшить доступ к высококачественному непрерывного образования. Платформа, которая приобретает особую актуальность в период дистанционного обучения, разработана для детей и молодежи, родителей и педагогов.

«Серия мультфильмов «Говорим по-украински» — это очень важный социальный проект для Украины. Мы считаем, что подача таких тем, как распространенные речевые ошибки и советы относительно современного украинского языка с помощью историй главных героев «ПлюсПлюс» — Треугольника, Квадрика и Кружка, способствует максимально легкому и доступному для детей способу запомнить лексические, грамматические и орфографические правила. Мы стремимся вдохновлять малышей и их родителей все больше использовать родной язык в общении. И мы очень рады поддержке ЮНИСЕФ в продвижении этой идеи в Украине», — комментирует Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media.

«Говорим по-украински» — это первый курс, который мы распространяем совместно с телеканалом «ПлюсПлюс». Мы верим, что наши совместные наработки будут служить полезным дополнением к учебным программам в эти нелегкие времена», — отметила Лотта Сильвандер, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Напомним, в рамках запуска анимационных серий собственного производства «Эко ПлюсПлюс», которые раскрывают важные экологические вопросы, телеканал вместе с партнерами разработал «Эко-Мемо» — настольную игру о сортировке мусора.

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Фото: «ПлюсПлюс»

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