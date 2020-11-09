Bloomberg запускает телеканал

Американская медиакомпания Bloomberg LP запускает стриминговый телеканал, который будет фокусироваться на темах, представляющих общий интерес. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на The Wall Street Journal. Изначально канал будет доступен на стриминговых платформах Apple TV, Roku и Amazon Fire TV и будет транслировать новости и документальные программы в течение 10,5 часа в день.

Телеканал создан на базе запущенного в 2017 году ресурса Bloomberg TicToc, который в прошлом году был переименован в QuickTale, чтобы избежать путаницы с китайской соцсетью TikTok. По данным Bloomberg, количество уникальных пользователей QuickTale, который доступен на Twitter и других платформах, составляет около 50 млн человек в месяц.

Новый телеканал будет транслировать новостные программы в прямом эфире, документальные фильмы, интервью, а также новости науки, технологий, окружающей среды и бизнеса.

Глава Bloomberg Media Джастин Смит выразил надежду на то, что телеканал привлечет молодую аудиторию, как приобретенный в 2019 году кабельным оператором Altice USA Cheddar Inc., но на глобальном уровне. Более 100 сотрудников Bloomberg работают над созданием контента для QuickTale. Канал также будет использовать материалы Bloomberg News, который имеет примерно 2700 репортеров по всему миру.

Напомним, Bloomberg и спортивное издание The Athletic решили скооперироваться и предложить читателям подписку на оба медиа.

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Фото: unsplash

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