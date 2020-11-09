НовостиТВ

Зрителям региональных каналов «Суспільного» расскажут о Закарпатье

от Telekritika
От Telekritika 223
Главная Новости Зрителям региональных каналов «Суспільного» расскажут о Закарпатье

Они увидят 12 выпусков программы «Земля, приближенная к небу».

В четверг, 12 ноября, в 21:45 на региональных телеканалах «Суспільного» стартует проект о Закарпатье «Земля, приближенная к небу». Это одна из 34 программ, отобранных в прошлом году на открытом конкурсе идей «Створюй із Суспільним», 20 из которых реализуют этой осенью. Об этом сообщает пресс-служба общественного вещателя.

«Главная идея проекту — показать лучшие туристические практики Закарпатья и опровергнуть стереотипы об этом регионе. «Земля, приближенная к небу» — это более 40 локаций и 30 экспертов и знаковых людей, — рассказывает автор и ведущий проекта Михаил Данканич. — Наша цель — поразить зрителя, который живет с другой стороны Карпат, чтобы он, просмотрев этот проект, захотел приехать в Закарпатье и почувствовать его колорит».

Съемки проекта начались в августе и продолжаются до сих пор. Зрители увидят 12 выпусков программы, каждый из которых посвящен одной из достопримечательностей Закарпатья. Среди них и старинные замки, и изготовление сыров, вина и кофе, а также малоизвестные для украинского и иностранного туриста локации.

Напомним, до 22 ноября продолжается отбор региональных проектов «Створюй із Суспільним». Подаваться на конкурс со своей идеей может каждый.

Читайте также:

«Суспільне» вновь расширило сеть вещания своих радиоканалов
«Суспільне» выпускает в региональный эфир тревел-шоу «(НЕ)известные Карпаты»
«Суспільне» покажет тревел-квест «Край пригод»

Фото: «Суспільне»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Нацсовет передаст в суд информацию о нарушениях NewsOne,...

29.10.2020

На «Интере» стартует музыкальное шоу «Место встречи»

02.11.2020

Верка Сердючка вернется на «Плюсы»

16.10.2020

Журналист The New Yorker мастурбировал в Zoom, его...

21.10.2020

ЕС начал расследование против Instagram

19.10.2020

Фестиваль «Киноко» объявил победителей

03.11.2020

УНИАН покажет матч «Днепр-1» — «Динамо»

30.10.2020

Setanta Sports эксклюзивно будет транслировать Бундеслигу в Украине

27.10.2020

СБУ открыла уголовное производство в отношении Шария

09.11.2020

Двум радиовещателями объявлено предупреждение за нарушения в дни...

29.10.2020
Avatar