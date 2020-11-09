Зрителям региональных каналов «Суспільного» расскажут о Закарпатье

В четверг, 12 ноября, в 21:45 на региональных телеканалах «Суспільного» стартует проект о Закарпатье «Земля, приближенная к небу». Это одна из 34 программ, отобранных в прошлом году на открытом конкурсе идей «Створюй із Суспільним», 20 из которых реализуют этой осенью. Об этом сообщает пресс-служба общественного вещателя.

«Главная идея проекту — показать лучшие туристические практики Закарпатья и опровергнуть стереотипы об этом регионе. «Земля, приближенная к небу» — это более 40 локаций и 30 экспертов и знаковых людей, — рассказывает автор и ведущий проекта Михаил Данканич. — Наша цель — поразить зрителя, который живет с другой стороны Карпат, чтобы он, просмотрев этот проект, захотел приехать в Закарпатье и почувствовать его колорит».

Съемки проекта начались в августе и продолжаются до сих пор. Зрители увидят 12 выпусков программы, каждый из которых посвящен одной из достопримечательностей Закарпатья. Среди них и старинные замки, и изготовление сыров, вина и кофе, а также малоизвестные для украинского и иностранного туриста локации.

Напомним, до 22 ноября продолжается отбор региональных проектов «Створюй із Суспільним». Подаваться на конкурс со своей идеей может каждый.

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Фото: «Суспільне»

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