Из-за пандемии мировые расходы на рекламу в медиа сократились на 4,5% — eMarketer

В 2020 году расходы на медиа-рекламу составят 614 миллиардов долларов, что на 4,5% меньше, чем в прошлом году. Докарантинни прогнозы ожидали роста отрасли на 7%. Об этом идет речь в исследовании компании eMarketer, пишет «Европейская правда».
Ожидается, что рынок вернется в норму уже в следующем году и достигнет почти $700 млрд. Произойдет это благодаря оживлению сегмента цифровой рекламы с темпом роста более 16% в 2021 году.
Больше всего улучшились прогнозы для США. Ранее ожидалось падение медиа-рекламы на 6,8%, теперь — на 4,1%. Так, расходы на е-commerce смогли компенсировать сокращение в сферах, связанных с путешествиями. Цифровая реклама в США выросла на 7,1%.
Зато ухудшились прогнозы для ряда европейских стран, где «антирейтинг» держат Испания и Италия. Их расходы на медиа-рекламу упали на 14% и 13% соответственно. Третье место в Индии, где рынок просядет на 12,9%.
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Фото: unsplash
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