На канале «Киев» стартовало новое реалити-шоу

На телеканале «Киев» стартовало новое реалити-шоу «Битва дворов».Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Самое главное — это социальный проект для киевлян и про киевлян. Он про то, что если хочешь быть счастливым, будь им. Хочешь, чтобы тебя окружала красота, сотвори ее сам», — рассказала руководитель Службы производства собственных программ телеканала «Киев» Алена Яструбенко.

В каждой программе жители двух киевских домов соревнуются, кто из них лучше обустроит клумбу в своем дворе. Каждой команде на это выдается по пять тысяч гривен, остальное, если участникам захочется выйти за рамки выделенного бюджета, они должны собрать сами. Затем профессиональные ландшафтные дизайнеры советуют, как лучше разбить клумбу, исходя из условий местности, и какие выбрать растения, как за ними ухаживать и т.д. После этого участники шоу закупают на всю собранную ими и полученную от телеканала сумму зеленые насаждения, грунт, если понадобится, различные приспособления для сада. Самое главное условие – каждая команда должна разбить свою клумбу собственноручно.

Результат работ команд будет оценивать жюри, состоящее из телеведущих. (Например, в первой программе принимали участие Юлия Федько, Габриэлла Массанга и Сергей Чернышёв). Команда-победитель получает приз.

«Самое главное — это социальный проект для киевлян и про киевлян. Он про то, что если хочешь быть счастливым, будь им. Хочешь, чтобы тебя окружала красота, сотвори ее сам», — рассказала руководитель Службы производства собственных программ телеканала «Киев» Алена Яструбенко.

Ведущие «Битвы дворов» — Сергей Одаренко и Яна Петренко. Программа будет выходить по субботам и воскресеньям.

Напомним, ранее сообщалось, что телеканал «Киев» запускает программу для самой младшей аудитории «Волшебная книга». Проект будет выходить с понедельника по пятницу в 20:55.

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Фото: телеканал «Киев»

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