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Холостячка познакомит участников шоу со своей жизнью

от Telekritika
От Telekritika 190
Главная Без категории Холостячка познакомит участников шоу со своей жизнью

СТБ рассказал, что будет в четвертом выпуске шоу.

13 ноября в 19:00 на СТБ выйдет четвертый выпуск романтического реалити «Холостячка». Главная героиня проекта, актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина познакомит участников со своей жизнью.

«Я решила познакомить мужчин со своей профессиональной и публичной жизнью, чтобы они были готовы, потому что в предыдущих отношениях с этим возникали проблемы», — отмечает главная героиня.

Напомним, шоу «Холостячка» стартовало в эфире телеканала СТБ 23 октября 2020-го.

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Фото: СТБ

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