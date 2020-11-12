Холостячка познакомит участников шоу со своей жизнью

13 ноября в 19:00 на СТБ выйдет четвертый выпуск романтического реалити «Холостячка». Главная героиня проекта, актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина познакомит участников со своей жизнью.
«Я решила познакомить мужчин со своей профессиональной и публичной жизнью, чтобы они были готовы, потому что в предыдущих отношениях с этим возникали проблемы», — отмечает главная героиня.
Напомним, шоу «Холостячка» стартовало в эфире телеканала СТБ 23 октября 2020-го.
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Фото: СТБ
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