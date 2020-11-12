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НСЖУ выразил солидарность с журналистами, работающими в Нагорном Карабахе

от Telekritika
От Telekritika 323
Главная Новости НСЖУ выразил солидарность с журналистами, работающими в Нагорном Карабахе

Союз осуждает нападения на журналистов, освещающих военный конфликт.

Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с коллегами, которые освещают противостояния на Кавказе, и призывает украинских журналистов учитывать риски для себя.

НСЖУ осуждает нападения на журналистов, освещающих Нагорно-карабахский военный конфликт.

«Журналисты, освещающие конфликты, находятся в высокой зоне риска. Преднамеренные нападения на медийщиков, которые просто выполняют свою работу, являются недопустимыми. Травить журналистов, размахивать кулаками и уничтожать оборудования, это дикость. Правоохранители обеих сторон должны следить за соблюдением этих норм», — отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Генеральный секретарь Международной Федерации Журналистов Энтони Беланжер заявил, что осуждает насилие, которое применяют протестующие, чтобы показать свое несогласие с соглашением между Арменией и Азербайджаном и их нападение на «Радио Свобода»: «СМИ должны быть защищены от таких атак, и мы призываем армянскую власть обеспечить безопасность работников СМИ».

В свою очередь НСЖУ призывает украинских журналистов, которые работают на передовой Нагорно-карабахского военного конфликта и протестах вокруг этих событий, соблюдать все меры личной безопасности и быть  осторожными.

В случае необходимости украинские работники СМИ могут обратиться за помощью к НСЖУ. Союз находится на контакте с коллегами из Международной Федерации Журналистов и союзами журналистов в странах конфликта.

Напомним, 10 ноября произошло нападение на Ереванское бюро «Радио Свобода». Около 40 человек атаковали редакцию «Радио Свобода» в Ереване в знак протеста против режима прекращения огня. Нападавшие называли сотрудников «предателями» и угрожали разбить компьютеры и камеры.

В результате боевых действий между Арменией и Азербайджаном с конца сентября были ранены по меньшей мере семь журналистов.

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Фото: unsplash

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