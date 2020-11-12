Канал «Украина» представил режиссеров-постановщиков шоу «Маска»

Телеканал «Украина» назвал имена режиссеров-постановщиков шоу. Это Константин Томильченко, Александр Братковский, Сергей Гуман и Ярослав Губский.

В нашей адаптации будет много креатива, творчества, новаторского подхода. Мы много работали за рубежом, в том числе над проектами с виртуальной реальностью. Поэтому в нашу «Маску» внесем все те элементы, которые так привлекают зрителей – яркий графический контент, 3D-матрицу, дополненную реальность. Кстати, готовим и уникальную сцену – безусловно, она будет перекликаться с форматной, но мы предложим совершенно аутентичное решение. В общем – всей страной окунемся в невероятный мир загадки и перфоманса», – комментирует Константин Томильченко.

Константин и Александр Братковский много лет работают в паре, поэтому над шоу «Маска» будут также трудиться вместе.

«Честно говоря, мы стараемся абстрагироваться от просмотра версий в других странах, чтобы выдать что-то абсолютно новое. Думаю, главным оружием в этом проекте для меня будет юмор. Мы работаем с прекрасной творческой командой, которая помогает реализовать и создавать наши самые смелые идеи. Что особо радует – свобода действия у нас не ограничена, в рамках наших персонажей можно делать практически все!» — прокомментировал Александр Братковский.

Сергей Гуман и Ярослав Губский – вторая пара постановщиков телепроекта. Режиссеры-постановщики и основатели продакшена Luck out club много лет занимаются режиссурой и съемкой видеоклипов, телевизионных и концертных шоу, хореографических постановок и спектаклей.

Постановщики обещают использовать в шоу новейшие мультимедийные технологии.

«Каждая постановка будет иметь свою оригинальную историю, эстетику и стиль. Это именно то, над чем мы сейчас работаем», – раскрывает подробности Сергей Гуман.

Как сообщалось ранее, украинский проект «Маска» будет состоять из 12 эпизодов. Участниками шоу станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Напомним, ранее телеканал назвал музыкального продюсера шоу.

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Фото: канал «Украина»

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