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Новый канал назвал дату старта «Первых ласточек»

от Telekritika
От Telekritika 417
Главная Новости Новый канал назвал дату старта «Первых ласточек»

Второй сезон расскажет новый сюжет с новыми персонажами.

Премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые» состоится на Новом канале 14 декабря в 21:00. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Первые ласточки» – остросюжетный сериал Нового канала, который освещает проблемы подростков и молодежи и поднимает важные социальные темы.

Второй сезон получил название «Первые ласточки. Zависимые», он расскажет новый сюжет с новыми персонажами. Это не продолжение прошлогодней истории, сюжетные линии Дэна, Ника, Феди, Леры и Кати окончательно завершились в первом сезоне.

Напомним, в июле Новый канал приступил к съемкам второго сезона сериала «Первые ласточки». На данным момент работа над сериалом завершена.

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Фото: скриншот

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