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Мендель назвала фейком информацию в СМИ о ее заражении коронавирусом

от Telekritika
От Telekritika 389
Главная Новости Мендель назвала фейком информацию в СМИ о ее заражении коронавирусом

Пресс-секретарь сообщает, что регулярно делает тесты на COVID-19.

Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель написала на своей странице в Facebook, что информация, которую распространили СМИ о ее заболевании коронавирусом, является фейком.

«Привет! Догадаетесь, какой самый большой фейк утра? Если будет положительный – сообщу. Тесты делаю регулярно», – сообщила Мендель.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Владимир Зеленский заболел коронавирусом. В ОП решили вернуться к коммуникации через его видеоблоги.

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Фото: Офис президента Украины, Facebook

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