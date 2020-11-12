У Зеленского планируют запустить «именной видеоблог»

В Офисе президента Владимира Зеленского планируют снова вести коммуникацию через видеоблоги. Об этом пишет «Украинская правда».
«Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики – это мало. Он – больше, чем видосики. Он президент страны. Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован – это самое то – прокомментировал УП ответственный за медианаправление в ОП.
По его словам, относительно новый формат коммуникации нужен потому, что «недостаточно медиаресурсов для распространения позиции власти».
Планируется, что он продлится не более 10 минут и будет охватывать 5-6 тем недели, на которые президент будет давать свой фидбек, пишет издание.
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Фото: unsplash
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