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У Зеленского планируют запустить «именной видеоблог»

от Telekritika
От Telekritika 440
Главная Новости У Зеленского планируют запустить «именной видеоблог»

В ОП разрабатывают концепцию.

В Офисе президента Владимира Зеленского планируют снова вести коммуникацию через видеоблоги. Об этом пишет «Украинская правда».

«Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики – это мало. Он – больше, чем видосики. Он президент страны. Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован – это самое то – прокомментировал УП ответственный за медианаправление в ОП.

По его словам, относительно новый формат коммуникации нужен потому, что «недостаточно медиаресурсов для распространения позиции власти».

Планируется, что он продлится не более 10 минут и будет охватывать 5-6 тем недели, на которые президент будет давать свой фидбек, пишет издание.

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Фото: unsplash

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